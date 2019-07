Perugia-Roma | Fonseca studia un attacco spumeggiante | il 31 luglio la gara su Sky

La Roma sfida il Perugia : amichevole in onda su Roma Tv : La nuova Roma di Paulo Fonseca si appresta a scendere in campo per una nuova amichevole di preparazione in vista della nuova stagione dove farà il possibile per non mancare la qualificazione alla Champions League e per proseguire il più a lungo possibile il cammino in Europa League, competizione a cui prenderà parte dalla fase […] L'articolo La Roma sfida il Perugia: amichevole in onda su Roma Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...