Oroscopo Vergine | agosto | soluzioni per i problemi sentimentali

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 31 luglio : Capricorno diffidente - Vergine comprensiva : Sensazioni e sogni camminano di pari passo nelL'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì grazie a Sole e Venere in congiunzione nel cielo astrologico del Leone. È una nuova riscoperta dell'amore, che riscalda gli affetti e al tempo stesso, gratifica l'io di alcuni segni zodiacali, producendo delle conferme costruttive per la relazione a due. In particolare nelle previsioni astrologiche seguenti sono beneficiati il Leone, Gemelli, Bilancia e ...

L'Oroscopo del 30 luglio : Vergine e Sagittario confusi : Siamo giunti al penultimo giorno del mese di luglio. L'oroscopo del 30 luglio è pronto a svelare che cosa hanno in mente gli astri per ciascun segno zodiacale. Per esempio i nativi dei Gemelli vedono migliorare in meglio i rapporti di coppia. Le persone della Vergine, invece, sono in preda alla confusione mentale. Di seguito le previsioni astrali della giornata di martedì per i 12 simboli. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – I ...

Oroscopo Vergine per il mese di agosto : forza in amore con Venere favorevole : Con diversi pianeti in posizione favorevole, il mese di agosto 2019 porterà un grande recupero all'interno della vita sentimentale della Vergine. I rapporti interpersonali potranno esser vissuti con maggior serenità e i nuovi incontri saranno favoriti per i single. Sarà un mese vantaggioso anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, qualcuno infatti potrebbe iniziare o continuare progetti che sono destinati a portare grandi soddisfazioni ...

L'Oroscopo di domani martedì 30 luglio da Ariete a Vergine : alla grande l'amore per Cancro : L'oroscopo di domani 30 luglio 2019 mette le mani avanti in merito alla bontà delle attuali previsioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni rappresentanti l'Astrologia: in primo piano le novità di oggi interessanti i nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In base a quanto appena affermato, ad avere massima attenzione da parte delle stelle, opportunamente ben ...

Oroscopo 29 luglio : Gemelli stanchi - Vergine 'sottotono' : L'Oroscopo del 29 luglio è pronto a svelare l'andamento della giornata d'inizio settimana per tutti i segni dello Zodiaco. Periodo critico per le persone del Cancro. Favoriti i nuovi incontri e le amicizie per i nativi del Sagittario. Di seguito, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 segni. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Inizio settimana importante per gli incontri. Coloro che hanno lavorato troppo, ...

L'Oroscopo di lunedì 29 luglio : Vergine ispirata - Acquario sotto pressione - Toro al top : Nella giornata di lunedì 29 luglio i nativi Toro saranno particolarmente energici, al punto da piazzare un successo dietro l'altro sul posto di lavoro, mentre i nativi Vergine saranno particolarmente ispirati nel portare avanti i loro progetti lavorativi. Scorpione sarà particolarmente nervoso, mentre i nativi Acquario saranno messi sotto pressione sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni delL'oroscopo per la giornata di ...

Oroscopo 2 agosto : questioni in sospeso per l'Ariete - giornata fortunata per Vergine : Nella giornata di venerdì 2 agosto, alcuni segni zodiacali preferiranno dedicarsi alle faccende lavorative, lasciando da parte la sfera sentimentale, è il caso dei nativi Pesci. Al contrario, sarà una giornata molto fortunata per quanto riguarda l'amore per i nativi Vergine e Sagittario. I nativi Capricorno si dedicheranno alle amicizie, mentre Ariete avrà qualche faccenda lavorativa rimasta in sospeso da portare a termine. Andiamo a vedere nel ...

L'Oroscopo settimanale fino al 4 agosto : Leone alla prova - novità per la Vergine : L'oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto prevede qualche chiarimento nei rapporti sentimentali per la Bilancia, mentre lo Scorpione ritroverà serenità in amore. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i dodici segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi è solo da molto tempo potrà finalmente ritrovare l'amore. Periodo favorevole per i nuovi incontri e per realizzare alcuni dei propri desideri. In ambito ...

Oroscopo settimana dal 19 al 25 agosto : pausa per Vergine - malumori per Ariete : Nella settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 agosto la situazione astrale non cambierà molto, perché Saturno e Plutone persisteranno nei gradi della costellazione del Capricorno, mentre Nettuno e Giove rispettivamente nelle costellazioni dei Pesci e del Sagittario. Ciò che invece cambierà sarà la posizione della Luna, ora nella costellazione dei Gemelli, mentre la Vergine oltre a Marte avrà nei suoi gradi Venere ed il Sole. Di seguito, le ...

Oroscopo 28 luglio : per la Vergine nuove opportunità nel lavoro - Pesci affascinanti : Ultima domenica del mese di luglio 2019 che prende il via. Mentre sta per partire un nuovo mese per i segni, leggiamo le previsioni l'Oroscopo del 28 luglio 2019. In questa fase vedremo l'Ariete che trascorrerà un momento di particolare stanchezza, soltanto nella seconda parte del giorno arriverà una ripresa. Situazione simile anche per la Vergine, in particolare ci sarà un calo nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per tutti i ...

L'Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto : Gemelli simpatico - Vergine apatica : L'oroscopo settimanale approfondisce i passaggi planetari, elargendo dei consigli utili per migliorare la sfera lavorativa e cogliere al volo le occasioni amorose. Una nuova consapevolezza amorosa viene garantita dalla presenza di Venere in Leone, che diffonde una carica sensuale fuori dal comune. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: Luna in sestile ad inizio settimana vi ...

Oroscopo settimana dal 29 luglio al 4 agosto - 1ª sestina - pagelle : Vergine 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Il periodo che andremo a 'sfogliare' in questa sede interessa in pratica i sei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. Pertanto, ad essere messi 'sotto-sopra' in relazione ai singoli giorni del periodo saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

L'Oroscopo della settimana fino al 4 agosto : Cancro rilassato - Vergine creativa : L'oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto prevede nuove emozioni per la Bilancia, mentre lo Scorpione dovrà gestire alcune situazioni molto particolari. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i 12 segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: è giunta l'ora di darsi da fare. Chi è intenzionato a fare nuove conoscenze dovrà cercare di allargare il proprio giro di amicizie e di non stare sempre con le stesse ...