Nel trailer E3 2019 di Halo Infinite è nascosto un messaggio di Cortana

Ecco il trailer ufficiale di Martin Eden con Luca MariNelli : ed è subito emozione! : In tutti questi mesi ho riflettuto molto su me stesso ed ho sentito uno spirito creatore che divampava dentro e che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede, insomma voglio fare lo scrittore. Comincia con queste parole il trailer ufficiale di Martin Eden con Luca Marinelli e la regia di Pietro Marcello. Il film sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia in ...

Wolfenstein : Youngblood si mostra Nel trailer di lancio : Lo spietato sangue ammazza-nazisti dei Blazkowicz scorre nelle vene di Jess e Soph, figlie gemelle di B.J. alla ricerca del proprio padre a Parigi, nel Trailer di lancio di Wolfenstein: Youngblood. Wolfenstein Youngblood: Il Trailer di lancio Disponibile venerdì 26 luglio per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Wolfenstein: Youngblood offre ai giocatori lo sterminio nazista più aperto e dinamico della serie e, per ...

La serie Netflix di The Witcher si è mostrata Nel primo trailer : ecco la reazione dei fan : Durante uno speciale panel al Comic-Con 2019, Netflix ha rivelato il primo trailer di The Witcher, l'imminente adattamento televisivo della serie di libri fantasy di Andrzej Sapokowski, salita alla ribalta mondiale grazie ai giochi sviluppati da CD Projekt RED. Come saprete, fino a poco tempo fa, Netlflix non ha condiviso troppe informazioni, ma nelle ultime due settimane che hanno portato all'SDCC le cose sono piuttosto cambiate. E ora, l'hype ...

Il trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 : James McAvoy Nella serie già rinnovata per una seconda stagione : Il primo, maestoso, trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 non ha bisogno di molti commenti e nemmeno di una sontuosa cornice perché riesce a mettere insieme gli elementi della trilogia omonima di Philip Pullman. La serie promette bene e sembra ben lontana dalla lentezza e dalla noiosa trasposizione cinematografica de La Bussola d'Oro, regalando al pubblico adrenalina, colpi di scena e una regia di tutto rispetto visto che Tom Hooper, ...

Top Gun : Maverick - Tom Cruise in azione Nel trailer del film! : Top Gun: Maverick, diffuso online il trailer ufficiale del film con protagonista Tom Cruise! Top Gun: Maverick – Trovi il nuovo fantastico trailer del film condiviso da Paramount Pictures alla fine dell’articolo. Tom Cruise torna a interpretare il famoso pilota al cinema e il trailer di Top Gun: Maverick mostra la star di Hollywood nuovamente in azione! ... Leggi tuttoTop Gun: Maverick, Tom Cruise in azione nel trailer del ...

Hustlers : Jennifer Lopez Nel primo trailer del film : Hustlers, Jennifer Lopez si trasforma in una spogliarellista e mostra un corpo mozzafiato nel primo trailer del suo nuovo film. Hustlers – Diffuso online dalla STX Entertainment il primo trailer ufficiale del film, ispirato a una storia vera. Trovi la clip alla fine dell’articolo. Jennifer Lopez interpreta una spogliarellista esperta in Hustlers, l’adattamento per il cinema dell’articolo The Hustlers ... Leggi ...

Ecco il trailer di Mulan - remake del film della Dinsey in arrivo Nel 2020 : È prevista per il 27 marzo 2020 e in Italia per il 25 marzo dello stesso anno, l’uscita di Mulan, remake del film d’animazione della Disney del 1998. Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda e in Cina da agosto a novembre del 2018. La Dinsey è solita fare operazioni del genere: Il libro della giugla, La bella e la bestia e Dumbo sono solo alcuni esempi che si possono citare in tal senso. Il film in uscita tra meno di un anno, riporta ...

Borderlands 3 si mostra Nel nuovo trailer So Happy Together : I ragazzi di Gearbox hanno pubblicato un nuovo folle trailer dedicato a Borderlands 3, il filmato chiamato So Happy Together ci da un assaggio dei toni scanzonati e decisamente poco seri presenti nel gioco.Infatti nel trailer possiamo vedere i Cacciatori della Cripta ballare e sparare a tempo di musica, sulle note della famosa canzone Happy Together dei Turtles, naturalmente con un motto come "Gli amici che sparano insieme lootano insieme" è ...

«Beverly Hills 90210» - la nuova serie : Nel secondo trailer scatta il primo bacio : Nella tendenza dei reboot e dei revival, è già intrinseca una quota nostalgia molto alta, eppure quando si parla di Beverly Hills 90210 (BH90210), la percentuale schizza alle stelle. Un po’ perché dopo che è stato annunciato il progetto di una serie revival di Beverly Hills 90210, c’è stata la tragica morte di Luke Perry, uno dei protagonisti più iconici del telefilm anni Novanta. Un po’ ...

Grid si mostra Nel primo trailer gameplay tra nuove auto - location e gare mozzafiato : Grid ci presenta un nuovissimo trailer gameplay tra azione mozzafiato, nuove location da scoprire e gare imprevedibili.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Koch Media sull'atteso titolo Codemasters:Leggi altro...

Haven : l'adventure RPG degli sviluppatori di Furi si mostra Nel primo gameplay trailer : Lo sviluppatore di Furi, The Game Bakers, ha condiviso il primo gameplay trailer e ha offerto nuovi dettagli per la sua avventura romantica, Haven, riporta Eurogamer.net.Haven segue le tribolazioni di una coppia di amanti - Yu e Kay - mentre tentano di sopravvivere su un pianeta perduto. È un'esperienza da solista "al suo interno", ma la co-op è supportata e incoraggiata, con la pagina Steam di Haven che suggerisce che i giocatori potrebbero ...

“Cosa nostra spiegata ai ragazzi” - la lezione sulla mafia di Paolo Borsellino Nel libro edito da Paper First : il booktrailer : Nel 1989 Paolo Borsellino parlò di mafia in un liceo del Nord Italia, a Bassano del Grappa. Quella lezione, grazie a Paper First, è diventata un libro arricchito da documenti storici e dalla prefazione del fratello Salvatore. In uno dei passaggi in aula, quel giorno, il giudice parlò anche del ruolo e dei limiti della magistratura come possibile freno agli stretti legami tra mafia e politica. Una lezione, letta 30 dopo, quanto mai attuale. Il ...

Nuovo trailer per L’Immortale con Marco d’Amore nei panni di Ciro di Marzio Nel ricordo di Debora : Dimenticate le prime immagini de L'Immortale che avete visto alla fine della quarta stagione di Gomorra, adesso il film di e con Marco d'Amore si presenta con quello che possiamo definire il primo trailer ufficiale. Questa volta al centro del video non ci sono immagini già viste nella serie Sky ma scene inedite o, meglio, una scena in cui Ciro di Marzio sembra reduce da un'esplosione, si guarda intorno un po' frastornato mentre sottofondo ...

Charlie’s Angels - tutte le novità Nel primo trailer : Sono tornate le Charlie’s Angels, più combattive che mai, e si sono pure «moltiplicate»: la Sony ha rilasciato il primo trailer ufficiale del nuovo film sul celebre trio. Dal video, della durata di ben 3 minuti, si apprendono parecchie cose sul reboot della serie cult degli anni '70 e dei due film diretti da McG. Prima di tutto, la pellicola diretta da Elizabeth Banks (alla seconda prova da regista dopo Pitch Perfect ...