Inter | Conte lancia la sfida | “saremo noi la sorpresa | gli altri devono preoccuparsi di

Fonte : sportfair

(Di martedì 30 luglio 2019) L’allenatore nerazzurro ha tracciato un bilancio dell’inizio di stagione, soffermandosi poi sugli obiettivi da raggiungere L’avventura di Antoniosulla panchina dell’è iniziata positivamente, l’allenatore nerazzurro è soddisfatto di quanto visto nelle prime settimane di preparazione, compresa la tournée asiatica. AFP/LaPresse L’ex Chelsea non perde occasione per martellare i propri giocatori e, anche nel corso di un’vista a PPTV, la tv cinese di Suning, sottolinea come si aspetti tanto dalla sua squadra: “le nostre aspettative sono quelle di tornare ad essere competitivi. Abbiamo il dovere tutti di riportare l’dove è giusto che stia e meriti. In Italia c’è una squadra che ha costruito tanto come la Juventus, dietro c’è il Napoli. Ci vorrà un po’ di tempo, non si possono costruire ...

FcInterNewsit : Il terrore di Paratici per l'Inter di Conte (con Lukaku e Dzeko) - FcInterNewsit : Conte: 'In Zhang vedo un presidente che vuole costruire qualcosa di duraturo per l'Inter' - Inter : ?? | AUTOGRAFO Con ... dedica di Antonio #Conte #InterOnTour -