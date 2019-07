Clima | le alte temperature fanno morire di fame le renne in Norvegia

Cambiamento Climatico - chiamiamo le cose col loro nome. Altro che ‘morti da maltempo’ : Partiamo da una storia, quella di Noemi Magni, morta l’Altro ieri notte per una tromba d’aria a Focene. Non era in giro in montagna, non si era avventurata pericolosamente al largo nuotando, era nella sua macchina, una macchina non pesante, ma comunque una macchina. Si era riparata sotto un distributore, aveva fatto insomma tutto quello che avremmo fatto noi. Se la sua macchina è stata sbalzata di 25 metri vuol dire che la tromba d’aria era di ...

Maltempo : “I cambiamenti Climatici sono una realtà con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni” : “Non passa settimana che la cronaca non ci segnali eventi atmosferici straordinari, caratterizzati da una inaudita violenza della natura. I cambiamenti climatici non sono più l’oggetto sconosciuto delle ricerche degli studiosi, ma una realtà con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Nella prossima legge di bilancio ci vuole dunque un salto di qualità con un piano di investimenti straordinario per la riconversione ecologica e la ...

Dal caldo record a pioggia - grandine e tornado : “Non chiamatelo maltempo - è un segno chiaro dei cambiamenti Climatici” : “Non chiamatelo maltempo ma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta ...

Maltempo - la deputata di Forza Italia : “siamo in emergenza Climatica - bisogna intervenire subito” : “La morsa di Maltempo che in queste ore sta attanagliando l’Italia è l’altra faccia della medaglia del riscaldamento globale e del repentino cambiamento climatico. Forti temporali, grandinate e improvvisi nubifragi hanno colpito le regioni centro-settentrionali, provocando tre morti, persone evacuate, e ingenti danni al sistema economico locale. Le immagini che circolano sui social e nei telegiornali mostrano scene apocalittiche”. Così, in una ...

Maltempo Abruzzo - grandine enorme - nubifragi e vento hanno distrutto colture - alberi - serre : “Il Clima si sta tropicalizzando” : grandine, pioggia torrenziale e forti raffiche di vento hanno sferzato la costa adriatica, in particolare l’Abruzzo, con effetti devastanti sulla sua agricoltura. La Cia Chieti Pescara (Confederazione italiana agricoltori) sottolinea che i chicchi di grandine caduti, grandi come palline da tennis, hanno distrutto capannoni, serre, alberi da frutto, ortaggi e colture cerealicole, rendendo impossibile la raccolta. La Cia sta monitorando la ...

Maltempo - l’esperto : “Siamo in piena attenzione Climatica ed è tardi per mettere in sicurezza - ma si devono allertare i cittadini” : “Pioggia, vento, grandine: a volte costituiscono fenomeni più “violenti” di quelli che si verificavano decine di anni passati. Stiamo attraversando un periodo di cambiamento climatico ed è naturale che i fenomeni meteo siano diversi e più violenti. È inutile ripeterlo senza agire istituzionalmente. L‘ambiente antropizzato e urbanizzato fino ad ora disinvoltamente non è in grado affrontare senza danni fenomeni come quelli ...

Clima - Muroni (Leu) : “Non chiamatelo maltempo : questa è una vera emergenza Climatica” : “Non chiamatelo maltempo: le eccezionali grandinate e il forte vento che hanno devastato le regioni dell’Adriatico e la Grecia insieme al caldo torrido che ha colpito la Sicilia con incendi anche sui lidi sono fenomeni meteorologici estremi dovuti ai mutamenti Climatici in atto. Un governo serio non farebbe passare ulteriore tempo e dichiarerebbe subito lo stato di emergenza Climatica. La crisi Climatica va infatti affrontata con ...

Italia flagellata dal maltempo in piena estate - esperto meteo del Cnr a MeteoWeb : “Clima sempre più tropicale - necessario adattarsi” : Gli eventi meteorologici estremi che stanno interessando l’Italia in queste ore preoccupano non solo per i danni e gli effetti immediati, ma soprattutto sul lungo termine perchè stonano di gran lunga con quella che era una volta la classica, mite e gradevole estate Mediterranea. Se gli addetti ai lavori erano già preparati a questo tipo di fenomeni, un po’ meno lo era la popolazione tanto che i risultati sono sotto gli occhi di ...

Maltempo - Legambiente : “Gli ultimi episodi confermano la gravità della situazione Climatica” : “Le ultime vicende sulla costa – le centinaia di pini di Cervia, così come la devastante grandine di Pescara – ci confermano la gravità della situazione climatica, aggravata dalle scarse politiche di mitigazione e alla mancanza di visione nell’adattare gli ambienti urbani al nuovo clima sottolineando la necessità di delineare priorità economiche al contrasto del rischio climatico. Anche in Emilia Romagna gli eventi meteorici ...

Eccezionali grandinate e trombe d’aria : “Non chiamatelo maltempo : si deve dichiarare subito lo stato di emergenza Climatica” : “Non chiamatelo maltempo: le Eccezionali grandinate e il forte vento che hanno devastato le regioni dell’Adriatico e la Grecia insieme al caldo torrido che ha colpito la Sicilia con incendi anche sui lidi sono fenomeni meteorologici estremi dovuti ai mutamenti climatici in atto. Un governo serio non farebbe passare ulteriore tempo e dichiarerebbe subito lo stato di emergenza climatica“: lo ha dichiarato la deputata LeU Rossella ...

Clima - tutti i DATI dell’ISPRA sul 2018 in Italia : caldo senza precedenti e maltempo estremo con il ciclone “Vaia” : caldo, con nuovi record della temperatura media annuale e della media annuale della temperatura minima giornaliera, eventi meteorologici estremi – numerosi ed in alcuni casi eccezionali – che hanno interessato diverse aree del nostro Paese; queste le caratteristiche del Clima in Italia nel 2018, estratte dal Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente “Gli Indicatori del Clima in Italia nel 2018”, da oggi ...

Il buco dell’ozono favorisce i cambiamenti Climatici e altera gli ecosistemi : L'eccesso di raggi ultravioletti che arriva sulla Terra a causa della riduzione dell'ozonosfera (buco dell'ozono) determina cambiamenti climatici stravolgono gli ecosistemi, riducendo la produttività e spingendo gli animali a migrare lontano dalle aree abituali. Gli effetti più significativi si sono verificati nell'emisfero australe.Continua a leggere