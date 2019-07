Caso Cerciello Rega | Gli americani in carcere? Indifferenti a tutto | ma non hanno

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) “Indifferenza totale”. Con queste parole gli operatori carcerari di Regina Coeli descrivono il comportamento di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due giovanifermati venerdì scorso per l’omicidio del vicebrigadiere Mario. A riportare le testimonianze è il Corriere della Sera.“Con noi non comunicano. Eppure l’inglese lo parliamo bene. Non ci dicono nemmeno ‘thank you’ dopo chefinito di fare colazione, pranzo e cena. E sì che l’appetito ce l’! E così mangiano, dormono e vedono la televisioneil giorno come se non fosse successo niente. Non appaiono per nulla preoccupati”.I due non sono più in isolamento: a ciascuno dei due, dalla giornata di domenica, è stato assegnato un compagno di cella.Altri due stranieri, più grandi di ...

