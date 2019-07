Bloccati in quota,salvati da elicottero

Recuperati con il verricello 7 ragazzi bergamaschi di un gruppo scout, tra 13 e 16 anni. Il gruppo aveva dormito in una baita sul Monte Torcola, a 1800 mt. Stamattina, scendendo dal sentiero che porta a Fondra, hanno perso l'orientamento ritrovandosi in un posto impervio Uno è scivolato ma s'è fermato contro un albero a strapiombo di 100 metri. I soccorritori li hanno recuperati con il verricello di une accompagnati in paese. Il ragazzo scivolato aveva contusioni e escoriazioni, è stato portato in ospedale.(Di martedì 30 luglio 2019)