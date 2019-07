Subaru Levorg 2019

Fonte : motorinolimits

(Di lunedì 29 luglio 2019) L’appuntamento clou con il mercato per lain questoarriverà verso la fine dell’anno con il lancio, molto atteso dai vertici della Casa nipponica, del primo modello ibrido mai prodotto dalla Casa. Intanto, però,si appresta a commercializzare anche una nuova evoluzione della sua station wagon del segmento D, la. All’epoca … L'articoloMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

CorriereQ : Nuova Subaru Levorg: il giusto compromesso - Italpress : RT @SubaruItalia: La nuova Levorg 20MY rappresenta perfettamente l’ “Enjoyment and Peace of Mind” di #Subaru, come racconta @askanews_ita i… - SubaruItalia : La nuova Levorg 20MY rappresenta perfettamente l’ “Enjoyment and Peace of Mind” di #Subaru, come racconta… -