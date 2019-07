Spiagge | in Italia meno di metà sono libere E gli stabilimenti più remunerativi

"In Italia quattro Spiagge su 10 spariranno entro il 2100" : Gianni Carotenuto La progressiva erosione delle coste dovuta all'innalzamento del livello del mare potrebbe portare entro fine secolo alla scomparsa del 42 per cento delle spiagge Italiane. Le regioni più a rischio? Molise, Basilicata e Puglia Quanto sta succedendo in queste settimane ad Alassio - la località ligure dove i bagnanti sono costretti a prendere il sole a pochi passi dal mare - potrebbe accadere ben presto in altre parti ...

Maltempo da incubo sull’Italia : un morto - decine di feriti - migliaia di turisti in fuga dalle Spiagge [FOTO e VIDEO] : Maltempo da incubo sull’Italia nelle ultime ore. Violenti temporali hanno flagellato molte zone del Paese, ed è solo l’antipasto dei fenomeni estremi attesi per domani, Mercoledì 10 Luglio. L’Allerta Meteo è massima su gran parte d’Italia: la protezione civile ha lanciato la criticità gialla e arancione in base alle zone più colpite dai fenomeni meteorologici, a Livorno e Napoli i sindaci hanno preso provvedimenti ...

Bolle e bubboni sulle gambe - Spiagge italiane invase da un insidioso insetto : è una particolare zanzara tigre : Una giornata trascorsa in spiaggia e poi Bolle e bubboni sugli arti: è quanto accaduto ai bagnanti del litorale laziale e toscano, le cui foto sono diventate virali facendo il giro della rete per diversi giorni. Diversi i bambini portati al Pronto Soccorso. All’inizio di era pensato che fossero morsi di pulci, ma l’Asl ha svelato oggi il mistero. L’insetto che ha causato questa ‘strage’ si chiama ditteri culicidae ...

Torna sulle Spiagge italiane il Lega Volley Summer Tour : Si rinnova anche nell’estate 2019 l’appuntamento con il Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che porta lo spettacolo della Serie A sulle più belle spiagge italiane. Un mix collaudato tra sport di alto livello e divertimento, che negli anni ha intrattenuto migliaia di spettatori […] L'articolo Torna sulle spiagge italiane il ...

Bilancio terribile oggi sulle Spiagge italiane : tre persone morte annegate e un morto per il caldo : Il Bilancio di questa domenica di caldo sulle spiagge italiane è terribile: cinque morti e una donna salvata in extremis. La prima tragedia è avvenuta nelle acque del lido di Alghero, dove un uomo di 84 anni è morto per annegamento. Salvatore Nieddu, di Sassari, stava facendo il bagno lungo il tratto di litorale antistante lo stabilimento “Rafel“, quando ha avuto un malore. E’ stato soccorso dall’elisoccorso del 118, ma i ...

Nella top ten le Spiagge italiane : Ue ci promuove Tra Cilento e Sardegna : Il rapporto dell’agenzia di controllo ci attribuisce oltre il 97 per cento delle acque dove poter fare il bagno senza rischio di inquinamento

Qualità delle Spiagge - l’Italia è nona in Europa per acque ottime. Ma è la peggiore per numero di siti inquinati : Tante spiagge limpide e bellissime, ma anche un grave problema di inquinamento. La situazione dei siti balneari italiani racconta di eccellenze ed esempi negativi. Il nostro Paese è nono nella classifica europea per l’ottima Qualità delle sue acque di balneazione, ma al contempo è anche il Paese europeo con il maggior numero di siti con acque inquinate. Secondo il rapporto 2018 della Commissione europea e dell’Agenzia Ue per l’ambiente, la ...

La classifica delle Spiagge d'Europa : Italia (quasi) promossa : Claudio Carollo Il Rapporto Ue ci classifica noni in Europa per la qualità delle acque di balneazione con il 95% di siti "eccellenti" e "buoni", ma siamo i peggiori per il numero di siti inquinati, ben 89 L'Italia è promossa dall'Ue per l'eccellente qualità dei siti balneari, ma è rimandata per quelli inquinati e di bassa qualità: siamo i peggiori con 89 spiagge. Il nostro Paese è tra i migliori in Europa per i posti dove poter fare ...

Addio alle sigarette sulle Spiagge italiane : davvero possibile? : HAWAIIAUSTRALIA BRASILESVEZIAPACCHETTIspiaggeTutte le spiagge d’Italia senza sigarette. Sembra un sogno, ma potrebbe diventare realtà. Decine di località italiane hanno già emanato ordinanze vietare il fumo in spiaggia e il Codacons è pronto a presentare una diffida ai Prefetti perché il divieto sia effettivo ovunque. L’associazione di consumatori aveva già lanciato un appello nelle scorse settimane al ministero dell’Ambiente ed è ora ...

Meteo - Italia nella bolla africana : weekend con caldo fino a 37°. Spiagge affollate e parte il #tintarelladay : Arriva direttamente dal Sahara e porta con sé il caldo torrido fino a 37 gradi: dopo settimane di attesa, in Italia l'estate arriva all'improvviso. E lascia tutti senza respiro. Quello...