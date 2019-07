Recensione | ' Stupro | la ragazza sporca' di Stefania De Girolamo

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Ogni goccia di pioggia che cade nutre la terra, così come ogni goccia mancata la inaridisce. Ogni vita è utile in tal senso, ogni lacrima, ogni stilla di sudore, ogni risata, ogni parola rimarrà per sempre a nutrire o inaridire la terra sulla quale abbiamo camminato”. Sono le righe di apertura del romanzo. LadiDe, frasi che anticipano il messaggio profondo che l’autrice ha voluto consegnare al lettore. Un romanzo edito da Edizioni del Poggio, di narrativa contemporanea. Rinascere dalle ceneri della violenza Questa storia parla di dolore e di rinascita, del segno che lasciamo nel mondo anche dopo che ce ne siamo andati. Parla dei gesti di crudeltà che distruggono l’armonia della terra, e dei gesti di bontà che contribuiscono a mantenerla. La storia di Monica ha da insegnare qualcosa di importante a tutti: a chi condanna senza criterio le donne ...