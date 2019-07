Mauro Corona | “In tv non solo libero | quando ho provato ad attaccare Zingaretti dicendo

Cartabianca - Mauro Corona torna da Bianca Berlinguer : "Ho un caratteraccio - gli errori mi hanno aiutato" : Pace fatta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Galeotta l'ultima puntata di martedì 25 giugno di CartaBianca in onda su Rai 3. "Una sorpresa per i telespettatori che tengono molto a questa presenza" annuncia la conduttrice di Rai3 che, inaspettatamente, si collega con lo scrittore. Corona, ospite

Mauro Corona torna a Cartabianca : «Sono stato un po’ maleducato e arrogante. Questi incidenti mi hanno migliorato» – Video : Mauro Corona e Bianca Berlinguer Tutto è bene quel che finisce bene: Mauro Corona è tornato a Cartabianca. Per chi si fosse perso le turbolenti vicende della coppia televisiva Corona-Berlinguer, la giornalista martedì scorso aveva annunciato l’allontanamento dello scrittore dal programma. Questo lunedì però Corona aveva mandato segnali di pace alla giornalista ed espresso la volontà di prendere parte all’ultimo appuntamento del talk. Detto ...

CartaBianca - Mauro Corona torna a sorpresa nell’ultima puntata : “Ho un caratteraccio lo so”. Pace fatta con Bianca Berlinguer : E vissero tutti felici e contenti. Si può riassumere così la vicenda tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona: dopo le polemiche e il botta e risposta a distanza, la conduttrice di CartaBianca e l’alpinista hanno fatto Pace e la ritrovata sintonia è stata sancita in diretta nell’ultima puntata del talk di Rai3. Corona si è infatti collegato a sorpresa con la trasmissione proprio mentre andavano in onda i titoli di coda: “Una ...

Mauro Corona fuori da Cartabianca. Berlinguer : «Dopo aver sentito parole tanto sgradevoli - ho deciso di concludere questa collaborazione» : Bianca Berlinguer Era forse il momento più atteso dell’appuntamento settimanale con Cartabianca, quello della ‘chiacchierata’ tra la conduttrice Bianca Berlinguer e lo scrittore Mauro Corona, una coppia televisiva che funzionava come poche e che da mesi, tra litigate e momenti di ironia e scherzo, ha intrattenuto tutti i martedì sera i telespettatori di Rai 3. Parliamo al passato con cognizione di causa, perché per Mauro Corona l’esperienza a ...

