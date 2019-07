Bitter Sweet | trame | il Kaya trascorre una notte di passione con Alya

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su- Ingredienti d'amore, la serie tv ambientata in Turchia che racconta la storia tra Nazli e Ferit. Nelle prossime puntate, in onda ad agosto su Canale 5, Deniztorneranno ad essere nuovamente vicini in seguito alle nozze della cuoca con l'affarista. Il fratello di Demet e la cantante, infatti,ranno unadiche purtroppo non avrà il risultato sperato.: Deniz salva Nazli Le anticipazioni di- Ingredienti d'amore, sulle puntate che i fan avranno modo di vedere probabilmente ad agosto in Italia rivelano che le nozze tra Ferit (Can Yaman) e Nazli provocheranno un notevole riavvicinamento tra(Turku Tukuran) e Deniz. Tutto inizierà quando l'Aslan pretenderà che la chef diventi sua moglie per ottenere l'affidamento esclusivo di suo nipote. La Piran non avrà altra scelta ...

TakeMeBack22 : come faccio un mese sensa bitter sweet non posso lasciare i miei bambini così senza sapere come stanno e se tornano insieme???????? - ItsAllLiesBabyy : Comunque con tutto il rispetto, bitter sweet di qua, Ferit e Nasli di là, ma ci siamo veramente dimenticati di Cher… - Giofreg90 : RT @urlucon: Arriva un certo punto che la vita ti tira addosso un sacco di casini e tu tiri dritto tipo Richard Ashcroft in Bitter Sweet Sy… -