Maltempo Roma Tragedia nella notte | muore una donna a Focene

Maltempo a Roma - tromba d'aria a Fiumicino : morta una donna. FOTO : Maltempo a Roma, tromba d'aria a Fiumicino: morta una donna. FOTO La tragedia nella zona di Focene: l'auto di una 27enne è stata sollevata e sbalzata a metri di distanza, per lei non c'è stato nulla da fare. Molti i danni a un distributore e alle case circostanti. Il sindaco: "È un teatro di ...

Maltempo Emilia-Romagna : la Regione stanzia mezzo milione per Milano Marittima : mezzo milione di euro per Milano Marittima. Risorse destinate agli operatori balneari ed economici, soprattutto bar e ristoranti, per i danni subiti a causa della tromba d’aria che ha colpito la località cervese pochi giorni fa, il 10 luglio. Imprenditori che con l’appoggio dell’intera comunità locale, e degli stessi turisti presenti, in poche ore sono riusciti a risistemare i loro stabilimenti sulla spiaggia, un ‘miracolo’ sottolineato da più ...

Maltempo - forti temporali in Calabria : due voli da Treviso e Roma non riescono ad atterrare a Lamezia Terme [LIVE] : Un forte temporale sta colpendo la Calabria centrale a Lamezia Terme trasformando il viaggio del volo Ryanair 5050 in una vera e propria odissea. Partito da Treviso alle 21:16 con un’ora e 20 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a Lamezia da tempo ma dopo aver volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei ha deciso di tornare indietro e sta risalendo, forse verso Bari dove potrebbe essere dirottato. AGGIORNAMENTO: anche ...

Maltempo Roma : allagate le scale della stazione della metro Flaminio : Una grande quantità di acqua ha invaso le scale della fermata Flaminio della metropolitana A di Roma. A causa della pioggia battente caduta nel pomeriggio sulla Capitale, parte della stazione della metropolitana è stata allagata. L'articolo Maltempo Roma: allagate le scale della stazione della metro Flaminio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Emilia-Romagna : 2 milioni di euro di danni a Milano Marittima : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta a Milano Marittima (Ravenna) ha causato, secondo le prime stime della Regione Emilia-Romagna, danni per 2 milioni di euro per la sola parte pubblica: oltre 2.200 le piante cadute e da abbattere, di cui un migliaio nella pineta. “Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti, sotto gli occhi di tutti, non ci si può più voltare dall’altra parte. Insieme ai territori e alle ...

Il Maltempo ha devastato la Riviera Romagnola : "In 8 ore tutti al mare" : Francesca Bernasconi Stanno facendo il giro del web le immagini della spiaggia di Milano Marittima, che in poco più di 8 ore è tornata alla normalità In poco meno di nove ore la Riviera Romagnola è tornata come nuova, dopo i danni causati dal forte maltempo, che mercoledì si era abbattutto sulla costa Adriatica. E le immagini che lo confermano sono subito diventate virali. Una foto mostra la distruzione riversatasi sulla spiaggia di ...

La reazione della riviera romagnola : a 8 ore dal Maltempo in spiaggia torna l'ordine : I bagnanti della riviera romagnola hanno rimesso in sesto gli stabilimenti di Milano Marittima danneggiati dalla forte tromba d’aria che ha investito il litorale mercoledì. La pagina Facebook Emilia Romagna Meteo ha pubblicato una foto che testimonia gli enormi sforzi compiuti dalla comunità per ripulire la spiaggia e ripristinare la funzionalità dei lidi. Il comune di Cervia ha ...

Maltempo Emilia-Romagna : a Milano Marittima ritorno alla normalità in tempi record : “Strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l’esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore“. L’assessore al Turismo della ...