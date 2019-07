Inter | la Juventus non molla Icardi | il bomber argentino destinato all' addio

Calciomercato Juventus - Lukaku : giorni di fuoco ma il belga vorrebbe l’Inter : La telenovela Romelu Lukaku per il Calciomercato della Juventus e dell'Inter sta per entrare nel suo momento decisivo. Ieri il giocatore, sui social, ha annunciato novità nei prossimi giorni. Nella foto pubblicata c’era anche Federico Pastorello, membro dell’entourage del belga che, nei giorni scorsi, è tornato dalla tournée in Asia del Manchester United, in anticipo rispetto ai programmi dei Red Devils, proprio per incontrare il procuratore e ...

Lukaku Juventus - scontro totale con l’Inter : Paratici sfida Marotta : Lukaku Juventus – Juventus contro Inter, la sfida eterna. Il teatro dello scontro non è però il rettangolo verde di gioco, campo di mille battaglie, ma il calciomercato. E tutto ruota intorno a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United. Antonio Conte freme dalla voglia di avere a disposizione il suo pupillo, profilo ideale per […] More

Juventus - incontro Paratici-Pastorello : possibile Interesse per Lukaku : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che l'ha vista affrontare due match di International Champions Cup con Tottenham e Inter e un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, il principale obiettivo attuale è quello di alleggerire una rosa che conta 27 giocatori, ma anche di ...

Inter - Godin infiamma la sfida con la Juventus : che bordata a Cristiano Ronaldo - il clima è già caldissimo : L’Inter ha piazzato un grande colpo di mercato, si tratta dell’arrivo a parametro zero del difensore Godin, l’ex Atletico Madrid è pronto a blindare la difesa con Skriniar e De Vrij. Intenzioni importanti già per la prossima stagione, ecco l’Interessante Intervista al calciatore a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Lo sa perché noi uruguaiani siamo differenti? Se lo chiede tutto il mondo come sia possibile che ...

Calciomercato Inter News/ Per Lukaku occhio alla Juventus! - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 27 luglio 2019: i nerazzurri devono fare molta attenzione alla Juventus nella corsa a Romelu Lukaku.

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

Calciomercato - Antonio Cassano sogna un clamoroso scambio tra Inter e Juventus : L’ex pipe di Bari sembra aver deciso di lasciare per sempre il calcio ma di calcio ama sempre parlarne. Il forte, ma bizzarro, giocatore di Bari torna a parlare delle grandi del nostro campionato. Antonio Cassano ha indossato le maglie del Bari, della Roma e poi ha giocato nelle fila dell’Inter, Milan, Roma e Parma. Secondo il fantasista l’Inter non dovrebbe prendere il centravanti belga Romelu Lukaku ma puntare tutto su un giocatore ...

Mauro Icardi - l'Inter fissa il prezzo per Napoli e Juventus : almeno 80 milioni : Quella di Mauro Icardi sembra una storia senza fine. O, perlomeno, una storia amara: l'Inter ha infatti chiesto per il cartellino ben 80 milioni, soldi che la Juve potrebbe non voler versare sul conto corrente nerazzurro. La cifra è la stessa proposta al Napoli durante i lavori diplomatici tra De La

Juventus - il Tottenham sarebbe Interessato a Dybala : La Juventus è impegnata nella tournée asiatica, e dopo aver affrontato Tottenham ed Inter in International Champions Cup, il 26 luglio alle 13 ora italiana giocherà un'amichevole contro una selezione di giocatori asiatici. Sarà occasione per Sarri di consolidare il suo gioco, e di cimentare un gruppo che attualmente non dispone di molti giocatori, alcuni che devono ritornare dalle vacanze, altri rimasti ad allenarsi a Vinovo. Potrebbe anticipare ...

ICC 2019 - ascolti record per Juventus - Inter in diretta su Sportitalia : ascolti da record per Sportitalia che ha raggiunto il massimo storico dell’emittente con la diretta in esclusiva di Juventus-Inter, sfida valida per la International Champions Cup 2019. La partita di Nanchino ha fatto registrare un ascolto medio di 1.310.269 telespettatori nella fascia dalle 13,30 alle 15,30 con uno share del 10,16% (16,59% nella fascia commerciale). Numeri da primato anche per la reach della diretta che è stata di ...

Non solo la Juventus : anche l'Inter penserebbe ancora a Chiesa : l'Inter sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Ieri in International Champions Cup i nerazzurri hanno dato buone indicazioni nel match contro la Juventus. Questo potrebbe dare ulteriore forza al proprio tecnico, che chiede rinforzi in attacco visto che al momento non ha praticamente nessuno a disposizione in prima squadra, se non l'adattato Ivan Perisic. Per questo motivo l'ex ...

Juventus-Inter - gli highlights del match – VIDEO : Juventus-Inter, gli highlights del match – VIDEO highlights Inter Juventus| Primo Juventus Inter della stagione, a Nanchino in International Champions Cup. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Inter – Juventus L'articolo Juventus-Inter, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Derby d'Italia alla Juventus - a Nanchino Inter ko ai rigori : E' bianconero il primo Derby d'Italia della stagione. La Juventus, infatti, ha battuto l'Inter ai rigori per 5-4 nella gara valida per International

Juventus Inter : Sarri ammette l’errore e si prende la responsabilità : Juventus Inter: Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa post partita ammette di aver commesso un errore in vista della partita contro l’Inter e parla dell’incontro. Il tecnico fa notare che la squadra ha dimostrato dei progressi, facendo una partita simile a quella con il Tottenham: partenza a fari spenti, sulla difensiva, con una buona […] More