“Sono stato io ad uccidere il carabiniere” Confessa uno dei due ragazzi americani

Carabiniere ucciso - fermati due americani. Uno confessa : “Sono stato io” : "Sono stato io, l'ho ucciso io". Ha confessato, dopo ore davanti ai carabinieri di Via In Selci e agli inquirenti, uno dei due turisti americani fermati oggi in un albergo di lusso nel quartiere Prati della Capitale. A sciogliere i dubbi sul ruolo dei due, inizialmente sospettati del furto del borsello, è stato il ragazzo con i capelli mesciati, lo stesso già descritto dalla centrale operativa nelle prime ore della mattina e immortalato in una ...

Tour de France – Nibali in ripresa : “Sono stato molto male - oggi era giusto tentare la fuga ma…” : Lo Squalo dello Stretto ha parlato dopo la quattordicesima tappa, caratterizzata da una sua fuga interrotta a 23 km dal traguardo Primi segnali di ripresa per Vincenzo Nibali, apparso propositivo nel corso della quattordicesima tappa del Tour de France. Il siciliano della Bahrain-Merida è stato protagonista di una fuga, esauritasi poi a 23 km dal traguardo piazzato sul Tourmalet. Lapresse Buone comunque le sensazioni per lo Squalo dello ...

Kosovo - il premier Haradinaj si dimette dopo essere stato convocato dal Tribunale de L’Aia per i crimini di guerra : “Sono un sospettato” : Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, si ha annunciato le proprie dimissioni. A forzare la decisione dell’ex capo militare dell’Esercito di Liberazione del Kosovo (Uck), l’organizzazione paramilitare kosovaro-albanese che combatté contro le milizie serbe alla fine degli Anni 90, è stata la convocazione come sospettato inviatagli dal Tribunale penale internazionale de L’Aia che si occupa di crimini di guerra. “Ho ...

Bologna - a tutto Sabatini : “Sono stato a contatto con l’aldilà. Icardi? Io troverei un fidanzato a Wanda” : Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna ha parlato della situazione Mihajlovic e del suo passato, soffermandosi anche sul mercato La malattia di Mihajlovic ha sconvolto il mondo sereno del Bologna, trovatosi in poche ore a dover combattere un avversario comune: la leucemia. tutto il popolo rossoblù si è stretto intorno al proprio allenatore, così come la società e il coordinatore tecnico Walter Sabatini. LaPresse/Filippo ...

Rabiot conquistato dalla Juventus : “Sono in un grande club” : Il nuovo centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, svela: “Prima di venire ho parlato con Buffon, lui mi ha detto tutto del club”.“powered by Goal”Come spesso capitato nelle ultime sessioni di calciomercato, la Juventus è tra i club più attivi in assoluto. In attesa di accogliere De Ligt, il club bianconero ha già chiuso le trattative che hanno portato alla corte di Maurizio Sarri giocatori del calibro di Ramsey, Luca ...

Filippo Bisciglia : “Sono stato in coma - ho visto una luce meravigliosa” : Il conduttore di Temptation Island ha raccontato la straordinaria esperienza vissuta a 15 anni dopo un brutto incidente

Filippo Bisciglia e il passato mai svelato : “Sono stato in coma farmacologico” : Filippo Bisciglia è finito in coma farmacologico all’età di 15 anni Nonostante le numerose interviste e l’esperienza al Grande Fratello 2006, solo ora Filippo Bisciglia ha trovato il coraggio di parlare di un episodio della sua vita difficile e assai complicato. Quando era un ragazzino il conduttore di Temptation Island ha vissuto la drammatica esperienza […] L'articolo Filippo Bisciglia e il passato mai svelato: “Sono ...

Antonio Ciontoli : “Sono stato io a sparare” chi era Marco Vannini : Antonio Ciontoli: “sono stato io a sparare” chi era Marco Vannini Uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni al centro di una recente puntata di Storie Maledette, storico programma di Rai 3 condotto da Franca Leosini. Antonio Ciontoli: cosa ha detto? Era il 17 maggio 2015, il ventenne Marco Vannini si trovava a Ladispoli (Roma) ospite in casa della sua ragazza Martina, figlia del maresciallo della Marina e dei ...

Pupo : “Sono stato innamorato di una ragazza lesbica e non ho mai escluso che una parte di me fosse gay” : FQ Magazine Cesara Buonamici ed Enrico Mentana vittime del caldo torrido? Gli inconvenienti in diretta “Sono stato innamorato di una ragazza lesbica. L’ho accompagnata in un percorso difficilissimo. Ha appena perso la madre, che non ha mai accettato la sua omosessualità. Forse ora si alleggerirà. Anche la sorella della mia compagna Patricia è lesbica. ...

Atalanta - la rivelazione del Papu Gomez : “Sono stato molto vicino alla Lazio - ma…” : Il giocatore argentino ha rivelato di aver ricevuto due offerte allettanti, decidendo però di rifiutarle per rimanere in nerazzurro Il Papu Gomez e l’Atalanta, una storia d’amore forte e duratura che ha resistito anche a due offerte importanti ricevute dall’argentino. Negli ultimi due anni sono state molte le richieste arrivate al numero 10 nerazzurro, che ha deciso sempre di declinarle per rimanere a Bergamo. Piero ...

Minibot - Cottarelli : “Sono inutili - sto dalla parte di Tria. A Salvini dico che l’alternativa sono i titoli di Stato” : “Minibot? Non vedo la loro utilità. L’imprenditore è più contento di ricevere euro o Minibot? Ovviamente i primi. L’unico motivo per fare i Minibot è abituare la gente a vedere pezzi di carta che sembrano moneta ma non lo sono. A Salvini dico che l’alternativa ai Minibot è quella che è stata fatta negli ultimi anni: emettere titoli di Stato con cui si pagano i fornitori della pubblica amministrazione. Su questo sto dalla ...

Daniele Dal Moro si confessa : “Sono stato tradito - sto in guardia” : News Grande Fratello, Daniele parla di tradimento su Instagram Daniele del Gf si è aperto poche volte ai suoi ex coinquilini: la riservatezza lo ha sempre contraddistinto e, quelle rare volte in cui si lasciava andare a delle confessioni, non era mai in grado di trattenere le lacrime. Un ragazzo certamente con un carattere difficile, […] L'articolo Daniele Dal Moro si confessa: “Sono stato tradito, sto in guardia” proviene da ...

Grey’s Anatomy - Isaiah Washington : “Sono stato aggredito da Dempsey” : Washington accusa Patrick Dempsey: “Mi ha aggredito verbalmente e…” La lunga pausa estiva che separa i telespettatori dalla sedicesima stagione di Grey’s Anatomy si preannuncia più rovente che mai. A dare inizio alle polemiche è stata Ellen Pompeo. La protagonista del Medical-Drama ha, infatti, rilasciato un’intervista nella quale ha rivelato di aver più volte pensato di abbandonare lo show a causa del “clima ...

Inter - a tutto Conte : “Sono 8 anni che non si lotta per il primo posto - bisogna cambiare questo stato di cose” : L’allenatore dell’Inter ha fissato gli obiettivi che intende raggiungere, sottolineando di conoscere le aspettative dei tifosi e di volerle realizzare Salito sul ponte di comando da poche settimane, Antonio Conte ha già ben chiaro in mente quale deve essere il cammino dell’Inter. Il nuovo allenatore nerazzurro vuole riportare in alto il club del presidente Zhang, permettendogli di tornare a giocarsi lo scudetto con la ...