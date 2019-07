Si conoscono la sera di fine anno | passano la notte insieme e poi si salutano | lui chiede

Fonte : baritalianews

(Di sabato 27 luglio 2019) Un ragazzo, Reese McKee ladiha conosciuto una ragazza nel locale dove stava festeggiando l’ultimo giorno dell’. Il locale era a Hong Kong. Dopo aver trascorso latadeciso anche di trascorrere lae poi la mattina dopo si sono divisi e ognuno è tornato alla sua vita. Ma Reese era ossessionato dal pensiero di quella ragazza e, una volta tornato nella sua città, ha aperto una pagina face book per ritrovarla. Il web si è mobilitato e dopo unla ragazza è stata finalmente ritrovata. Ma lei ha reagito in un modo che nessuno si aspettava e che ha lasciato per primo Reese esterefatto: si è cancellata da tutti i social e ha chiesto di non essere cercata mai più. Reese al Daily Mail ha dichiarato così: «Vorrei ritrovarla comunque e ringraziarla».

Fran_cesco : da ieri sera alcuni miei amici mi conoscono un po' meglio. è stato sorprendente facile e naturale raccontare alcune… - soniach76 : @_StrangerF_ @Hanniba93250952 @Adele86381125 che è fidanzata lo sappiamo da settimane probabilmente ha fraintese tu… - Valerio24483943 : @alessan23520761 @IoriaVCasa @Cramen90 @matteosalvinimi Tu sei talmente famoso che chi ti incontra ti prende a calc… -