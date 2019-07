Rita dalla Chiesa su Saviano | ' Gli uomini della scorta devono ribellarsi e lasciarlo solo'

Carabiniere ucciso - Rita dalla Chiesa contro Saviano : 'Sono rimasta senza parole' : Un Carabiniere, il 35enne Mario Cerciello Rega, è stato ucciso a coltellate a Roma la notte di giovedì 25 luglio 2019. Stando alle cronache, i responsabili dell'omicidio del militare sono due ladri di origini straniere. Il tragico fatto di cronaca ha scatenato alcune polemiche nell'opinione pubblica e, inoltre, nel mondo della politica così come della cultura e dello spettacolo. Sulla vicenda sono intervenuti anche importanti personalità, come ...

Rita dalla Chiesa vs Roberto Saviano per carabiniere ucciso/ "Scorta lo lasci solo" : Rita Dalla Chiesa contro Roberto Saviano per il carabiniere ucciso a Roma. "Senza vergogna. La scorta si ribelli e lo lasci solo". Ecco cosa è successo.

Rita dalla Chiesa parla di Bibbiano E finisce nel mirino degli haters : Costanza Tosi Dopo Laura Pausini, Nek e Ornella Vanoni, ora anche Rita Dalla Chiesa parla di Bibbiano. Ed è subito polemica Laura Pausini, Nek, Ornella Vanoni e ora, anche Rita Dalla Chiesa. La giornalista dice la sua sul caso Bibbiano e, anche per lei, è pioggia di insulti sui social. Ad innescare la polemica è stato un tweet del giornalista di Rai3 Massimo Bernardini che attacca il ministro degli interni, Matteo Salvini, sul caso ...

Dalla Juve favoRita all’Atalanta delle sorprese - come arrivano le italiane alla prossima Champions League? : Manca ancora un bel po’ di tempo per la prossima edizione della Champions League, la massima competizione continentale per i club europei, ma i pronostici per il futuro vincitore della kermesse sono già iniziati. Ed in realtà anche i famosi preliminari hanno avuto il via, dallo scorso 25 giugno, in tutti i campionati europei considerati inferiori rispetto a quelli storicamente considerati: italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese. Per le ...

Ossessionati dalla popolarità online : l'impatto dei "like” sugli adolescenti : adolescenti che si sentono felici quando ricevono ai post pubblicati tanti like e commenti positivi, che rappresentano per loro una misura semplice e veloce dell'approvazione da parte dei coetanei. Le vetrine dei social network, il numero dei like, la popolarità online possono, però, condizionarli profondamente e avere un impatto negativo sul loro umore e la loro autostima. Un condizionamento esterno che rappresenta la loro realtà e che, nel ...

Mondiali di nuoto 2019 – Delusione a Gwangju per MargheRita Panziera : l’azzurra fuori dalla finale dei 100 dorso : Margherita Panziera rimane fuori dalla finale dei 100 metri dorso: grande Delusione per l’azzurra a Gwangju Grande Delusione a Gwangju per Margherita Panziera: la nuotatrice azzurra non è riuscita a staccare il pass per la finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto 2019, in corso in Corea del Sud. Panziera ha chiuso la sua semifinale col crono di 59”83, al quinto posto della sua batteria, troppo lontana dalle migliori ...

Australia - Rita decapitata dalla figlia a 57 anni : la sua testa trovata davanti casa dei vicini : Rita Camilleri, 57 anni, è stata decapitata nella sua casa di Sidney, in Australia, dalla figlia Jessica, di 25 anni, davanti al nipotino. La sua testa è stata poi posizionata fuori dalla porta d'ingresso dell'abitazione dei vicini. Gli agenti di polizia hanno definito questa come delle scene del delitto più orribili a cui abbiano assistito. Fermata, l'assassina sarà sottoposta a perizia psichiatrica.Continua a leggere

Non è facile non arrendersi! Rita dalla Chiesa e la sua lotta contro il cancro : Il volto di Rita Dalla Chiesa è senza dubbio uno dei più amati e apprezzati della televisione. Protagonista per tantissimi anni del programma Mediaset Forum, ora ereditato Dalla brava Barbara Palombelli, ha dovuto dire addio al piccolo schermo per una brutta malattia. E la conduttrice, questa battaglia, non la sta svolgendo solo negli studi medici e in casa, con medicine e sedute terapeutiche. Ma anche nel mondo dei social, dove offre una mano, ...

L'Iran tenta di bloccare una petroliera bRitannica - ma viene respinta dalla Royal Navy : Non accenna a diminuire la tensione nel Golfo Persico. Alcune imbarcazioni della Guardia rivoluzionaria islamica iraniana hanno bloccato una petroliera britannica nello stretto di Hormuz, ma sono state respinte da una fregata della Royal Navy. Londra accusa i Pasdaran che respingono la veridicità della notizia.“Contrariamente alla legge internazionale, tre imbarcazioni iraniane hanno cercato di impedire il passaggio di una nave ...