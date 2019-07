Las Vegas invasa dalle cavallette VIDEO

Usa - Las Vegas invasa dalle cavallette : 4.01 Las Vegas è stata invasa da un'ondata di cavallette che hanno scelto la capitale del gioco d'azzardo come tappa per la loro migrazione verso nord. Come riporta l'Associeted Press, la migrazione sarebbe dovuta a un periodo specialmente piovoso avvenuto alcuni mesi fa; secondo gli entomologi si tratta di un evento insolito ma con diversi precedenti l'ultimo sei anni fa. La zona di Las Vegas ha fatto registrare quest'anno una quantità di ...

Boxe : a Las Vegas Pacquiao vs Thurman - in palio il mondiale WBA dei pesi welter : Sarà l'MGM Grand di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) ad ospitare uno degli eventi pugilistici più attesi dell'anno. Nella serata di oggi sabato 20 luglio negli Usa (quindi la notte tra sabato e domenica 21 in Italia) andrà infatti in scena la sfida tra il leggendario pugile filippino Manny Pacquiao e Keith Thurman, uno dei pugili più forti a livello mondiale. Il match è valido per il titolo WBA Super dei pesi welter, detenuto dal pugile ...

Al CES di Las Vegas saranno ammessi i "Sex Toys" - aggiornata la politica sul dress code dello staff : La Consumer Technology Association, l'organizzazione dietro all'evento annuale che si tiene a Los Angeles ovvero il Consumer Electronics Show, si sta aggiornando con i tempi moderni. La CTA ha infatti annunciato che l'evento di quest'anno sarà aperto anche alle aziende tecnologiche che sviluppano i cosiddetti Sex Toys e che potranno competere per i premi nell'ambito della categoria Salute e Benessere.Questo annuncio arriva dopo che la CTA l'anno ...

La California continua a tremare : lungo sciame sismico dopo il terremoto avvertito da Las Vegas a Los Angeles [GALLERY] : Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle scorse ore in California: è stata di magnitudo 5.4 gradi della scala Richter secondo il servizio geologico americano USGS. Ieri, nella stessa zona, era stata registrata un scossa di magnitudo 6.4 che ha innescato un lungo sciame sismico, che prosegue ancora adesso, con eventi di minore entità. Venticinque anni dopo il sisma che provocò 57 morti, nel sud della California, è tornata la paura ...

UFC 239 : Jones vs Santos a Las Vegas - domenica 7 luglio in diretta su DAZN : Ritorna nel weekend l'appuntamento con i grandi eventi targati Ultimate Fighting Championship (UFC), la promotion di arti marziali miste più importante al mondo. Sabato 6 luglio (le prime ore di domenica 7 luglio in Italia) alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) andrà in scena UFC 239, che vedrà come evento principale la sfida per il titolo dei mediomassimi tra Jon Jones e Thiago Santos. Non meno affascinante il sottoclou, con il ...

Andrea Montis in radio con il primo singolo “Stare un giorno a Las Vegas” - estratto dal nuovo album “Provo a convincermi” : ALL MUSIC NEWS Andrea Montis in radio con il primo singolo “Stare un giorno a Las Vegas”, estratto dal nuovo album “Provo a convincermi” “Stare un giorno a Las Vegas”, in streaming e digital download, dal 21 Giugno on air in radio il primo singolo di Andrea Montis, su etichetta On the set, prodotto,arrangiato e scritto dallo stesso cantautore sardo. Andrea: -Stare un giorno a Las Vegas è un viaggio intrapreso con la pretesa di ...

Nessun tour mondiale per Lady Gaga fino al 2021 - rinnovata per due anni la residency a Las Vegas (video) : Sembra proprio che, nonostante il sesto album in studio sia in lavorazione e presumibilmente uscirà il prossimo anno, Lady Gaga non andrà in un tour mondiale per almeno i prossimi due. Come ha confermato lei stessa sul palco, la sua residency a Las Vegas con lo spettacolo Enigma sarà rinnovata per altri due anni dopo il grande successo delle prime tranche di eventi. Durante l'ultimo spettacolo della seconda parte della sua residency al ...