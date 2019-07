I saldi non decollano | commercio al palo | Una botta terribile per i titolari dei

Anticipo saldi estivi Sicilia : nessun exploit se non per i centri commerciali : Contrariamente a tutte le previsioni e aspettative, l' Anticipo al 1° luglio per l’avvio degli sconti estivi non ha determinato nessun trend positivo in termini di vendite, commercianti insoddisfatti e merce da smaltire in magazzino. Ad affermarlo Salvatore Bivona, presidente Cidec di Palermo (Confederazione Italiana Esercenti Commercianti), a corredo dell'esito del sondaggio effettuato dall'Osservatorio economico regionale Cidec. Risultati ...

Maltempo - è allarme anche per il commercio : “abitudini cambiate - senza le stagioni non sapiamo più quando mettere i saldi” : Il Maltempo non e’ una piaga solo per l’agricoltura ma sta mettendo in difficoltà anche i negozi di abbigliamento: se non si riescono a ‘distinguere’ le stagioni per i commercianti può essere controproducente mettere in saldo alcuni prodotti. Si può riassumere cosi’ la preoccupazione della Camera di commercio di Torino che, in un comunicato, annuncia da sabato la partenza dei saldi a Torino e in tutta la regione. ...