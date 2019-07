Calciomercato 27 luglio sabato | Chiesa-Juve | nuove conferme Pepè-Napoli | è fatta Inter

Calciomercato 26 luglio venerdì : Dybala-Tottenham - maxi offerta da 90 milioni. Cagliari - torna Nainggolan? Napoli-Pepè - ci siamo! : Calciomercato 26 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 26 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dal “Daily Mail” il Tottenham sarebbe pronto a presentare un’offerta cash da 90 milioni di euro ai bianconeri per Paulo Dybala. Paratici potrebbe valutare il da farsi e aprire potenzialmente alla clamorosa cessione. In entrata occhi puntati su Chiesa […] L'articolo Calciomercato 26 luglio venerdì: ...

Calciomercato 25 luglio giovedì : Inter - blitz per Lukaku. Icardi-Napoli - si può. Juve - via alle cessioni. Cagliari su Defrel : Calciomercato 25 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 25 luglio. Inter– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, oggi l’Inter potrebbe volare a Londra per cercare di piazzare l’affondo decisivo per Lukaku. L’attaccante del Manchester United ha una valutazione di circa 80 milioni di euro, cifra che l’Inter proverà a far scivolare al ribasso. […] L'articolo Calciomercato 25 luglio ...

Calciomercato - il punto della situazione di ieri 24 Luglio 2019 : Come ogni estate, il Calciomercato prende il largo e anche ieri, in data 24 Luglio 2019, sono arrivate diverse notizie importanti sul fronte finestra di mercato della nostra Serie A. Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto del macedone Elmas, arrivato in azzurro per una cifra pari a 16 milioni di euro, per sostituire Diawara e Rog (oggi presentato ufficialmente come nuovo acquisto del Cagliari) a centrocampo e per rinforzarsi anche in ottica ...

Calciomercato 24 luglio mercoledì : Rog-Cagliari - UFFICIALE. Chiesa-Juve - nuovo retroscena. Milan - salta Andre Silva al Monaco : Calciomercato 24 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 24 luglio. CAGLIARI– Il club rossoblù ha annunciato l’ufficialità di Rog. Il centrocampista ex Napoli arriverà in Sardegna pronto a recitare una parte d’assoluto protagonista. Grande voglia di iniziare la nuova avventura in terra isolana. Annuncio ufficiale piuttosto particolare, il quale prende spunto dalla nota […] L'articolo Calciomercato 24 luglio ...

Calciomercato 23 luglio martedì : Correa è del Milan. Juve-Neymar - il sogno continua. Inter-Lukaku - si complica : Calciomercato 23 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 23 luglio. JUVENTUS– Dopo aver definito l’affare De Ligt con l’Ajax, la Juventus potrebbe aprire alla clamorosa occasione targata Neymar. Il brasiliano, in uscita dal PSG, potrebbe decidere di aprire concretamente ai bianconeri. Come riportato da “Mundo Deportivo”, l’entourage del giocatore potrebbe incontrare Paratici nel […] L'articolo ...

Calciomercato lunedì 22 luglio : Inter - accelerata Lukaku. Milan - Correa più Demiral. Juve - Higuain resta? : Calciomercato 22 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 22 luglio. Inter– Dopo la sfuriata targata Antonio Conte, i nerazzurri sarebbero pronti ad immergersi totalmente sul fronte mercato. Lukaku resta il primo obiettivo di Antonio Conte e il giocatore sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo trasferimento in nerazzurro. 85 milioni la richiesta dello […] L'articolo Calciomercato lunedì 22 luglio: Inter, accelerata ...

Calciomercato al 24 luglio : Juve-Khedira verso l'addio - il sogno resterebbe Chiesa : Il Calciomercato in serie A continua a rimanere l'argomento principale di discussione anche questo mercoledì 24 luglio. Ci avviamo alla fine del mese e tutte le squadre finora si sono rinforzate, chi più chi meno. La Juventus continua a rimanere in pole position visti gli arrivi di Rabiot, Ramsey e De Ligt. E il mercato dei bianconeri non sembra essere finito qui. Ma pure Inter, Napoli, Roma, Lazio e Milan non stanno a guardare. Ricapitoliamo ...

La rassegna stampa di domenica 21 luglio – Le prime pagine di calcio : Sarri e il Calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi campeggia il calciomercato. La sessione estiva è ormai entrata nel vivo e le squadre cercano rinforzi. La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus, titolando: “Benvenuti a Sarriland”. C’è grande attesa per il debutto dei bianconeri contro il Tottenham in International Champions Cup. Il Corriere dello Sport apre con il sogno dell’Inter: Romelu Lukaku e con Antonio ...

Calciomercato domenica 21 luglio : Cancelo verso il City. Milan-Modric - si può. Roma forte su Higuain. Cagliari-Nandez - ci siamo : Calciomercato 21 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 21 luglio. JUVENTUS– Dopo il capitolo acquisti, i bianconeri dovranno valutare attentamente il capitolo cessioni. Cancelo viaggia spedito verso il Manchester City, i bianconeri potrebbero incassare circa 60 milioni di euro. verso l’addio anche Higuain e Mandzukic. INTER– Lukaku resta il primo obiettivo del mercato […] L'articolo Calciomercato domenica 21 ...

Calciomercato sabato 20 luglio : Lukaku-Inter - ore calde. Neymar-Juventus - c’è l’apertura : Calciomercato 20 luglio- Ecco le trattative di oggi sabato 20 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri starebbero osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e nelle ultime ore starebbe avanzando anche la forte candidatura bianconera. Dalla Spagna […] L'articolo Calciomercato sabato 20 luglio: ...

Calciomercato venerdì 19 luglio : Higuain apre alla Roma. Lukaku-Dzeko - Conte perplesso : Calciomercato 19 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 18 luglio. JUVENTUS– Presentato ufficialmente De Ligt. Il centrale olandese, intervenuto in conferenza stampa ha spiegato il motivo della sua scelta. Occhio anche al futuro di Perin. Il portiere dovrà stare fermo per 4 mesi, farà ritorno a Torino prima del passaggio al Benfica nel […] L'articolo Calciomercato venerdì 19 luglio: Higuain apre alla Roma. Lukaku-Dzeko, ...

Calciomercato giovedì 18 luglio : Juve - UFFICIALE De Ligt. Inter - stop Lukaku : assalto a Cavani : Calciomercato 18 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 18 luglio. JuveNTUS– UFFICIALE De Ligt, la società bianconera ha ufficializzato l’arrivo del centrale olandese, il quale potrebbe essere presentato alla stampa nel corso dei prossimi giorni. Super contratto e via alla nuova avventura in bianconero. Fatta anche per Perin al Benfica. Inter– Come evidenziato […] L'articolo Calciomercato giovedì 18 luglio: ...