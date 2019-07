BBC | “Pépé all’Arsenal per 80 milioni Gli agenti hanno detto no al Napoli”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2019) La notizia la lancia il sito della BBC. Accordo tra Arsenale e Lille per il trasferimento di Pépé. Il prezzo del cartellino è quello fissato anche col Napoli: 80di euro. Il trasferimento – sempre secondo la BBC – dovrebbe essere completata entro 48 ore. Il Lille aveva accettato la proposta del Napoli che però non ha raggiunto l’accordo con i procuratore del calciatore della Costa d’Avorio. La BBC scrive che Pépé preferisce tagliare dalla destra, essendo lui mincing, ma può giocare anche nel 4-4-2. E che ha segnato 23 reti nell’ultima stagione col Lille. L'articolo BBC:all’Arsenal per 80. Glino alilNapolista.

