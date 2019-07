Uso WhatsApp con telefono spento in arrivo e anche su iPhone e Android contemporaneamente

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) In molti si chiedono se sia possibile l'uso dicon, oppure selo stesso account possa essere utilizzato su, sue perché nosu Windows Phone. Ebbene, fino a questo momento, le risposte a queste domande erano ufficialmente negative ma ci si sta muovendo inesorabilmente verso una rivoluzione ben precisa. Ne è assolutamente convinto l'autorevole leaker WABetaInfo e quando parla lui, c'è da stare più che attenti. Proprio secondo l'informatore seriale, gli sviluppatori dell'app di messaggistica più popolare al mondo stanno lavorando di buona lena per rendere possibile una serie di funzioni molto attese dagli utenti. Quella principale riguarda la possibilità di utilizzarecon lo stesso account, su più dispositivi allo stesso tempo. La feature in progettazione permetterebbe appunto l'uso dicon...

