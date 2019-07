Serie C | Ghirelli | “I tre punti fermi sono programmazione | sostenibilità e infrastrutture”

Giovedì i calendari di Serie C - Ghirelli : “sarà un campionato bellissimo” : Cresce sempre di più l’attesa per il campionato di Serie C, un torneo che si preannuncia scoppiettante, tante le squadre in gradi di lottare per la promozione. Nel frattempo è stato programmato per Giovedì il calendario per la nuova stagione, appuntamento alle 18.30 al Salone d’Onore del Coni di Roma. Arrivano le indicazioni del presidente Ghirelli: “sara’ un campionato bellissimo con tante piazze appassionate che ...

Calendario Serie C - l’annuncio di Ghirelli : “Si torna ad orari e giorni fissi” : “Siamo vicini alle esigenze dei tifosi, li abbiamo ascoltati: per questo si giocheranno 3 anticipi il sabato sera, uno per girone, la domenica alle 15 e alle 17.30 più il posticipo Rai. Si torna, quindi, a giorni ed orari fissi. Si può cambiare solo se lo chiederanno i club e lo si farà solo se si riuscirà a dimostrare che così facendo verranno più spettatori. Siamo una squadra con una grande autonomia. Devono esserci regole e ...

Serie C - Ghirelli chiarisce : “Niente più formazioni disastrate. Suddivisione gironi?” - ecco la risposta… : A margine della conferenza stampa di celebrazione dei 60 anni della Serie C, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha anche parlato della tanto agognata questione dei gironi e della sua composizione. ecco le sue parole. “Ora sono 59 squadre, ci sono ricorsi in essere, vediamo se arriviamo alle 60, ma non rientreranno più formazioni disastrate, come sarebbe successo lo scorso anno: adesso stiamo monitorando la situazione ...

Playoff Serie C a 8 squadre - Ghirelli frena : “Nessuna intenzione di modificare un format rivelatosi vincente” : Playoff di Serie C a 8 squadre? Dietrofront. E’ il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a precisarlo tramite una nota apparsa sul sito ufficiale. “In relazione alla notizia apparsa su alcuni organi d’informazione – si legge –secondo cui si sarebbe proceduto alla modifica delle modalità di svolgimento dei play-off e play-out di Lega Pro, preme evidenziare che la nostra Lega non ha alcuna intenzione di ...

Serie C - iscrizioni e squadre B : il punto dal presidente Ghirelli : Dopo il caso delle ultime stagioni la composizione dei gironi in Serie C avverrà in modo più ordinato. “Merito delle nuove e piu’ stringenti regole di ammissione al campionato – ha spiegato all’Italpress il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli a margine della consegna del premio “Sport e Legalita'” al Villaggio Coldiretti al Castello Sforzesco di Milano -. Un anno fa, tutti insieme, abbiamo ...

Ghirelli : “La promozione di Giannoccaro è motivo di orgoglio per tutta la Serie C. Benvenuto a Damato” : L’ Associazione italiana arbitri ha definito i responsabili degli organi tecnici. Alla Can Pro, al posto di Danilo Giannoccaro, che sara’ di supporto a Rizzoli in Serie A, subentra come designatore Antonio Damato. “In Serie C c’è grande soddisfazione per la promozione di Danilo Giannoccaro – commenta Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro- perché ha svolto un grande lavoro con competenza, abnegazione e passione e ...

Ghirelli : “Palermo in Serie C?” - il presidente della Lega Pro risponde così : “Il Palermo in Serie C? L’ho detto al sindaco Orlando, io il Palermo lo accoglierei a braccia aperte. Ma forse ai tifosi conviene avere un anno di sofferenza, ripulire la società e ripartire dalla Serie D. Li aspetto il prossimo anno“. Queste le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ai microfoni di Sky. “Quando una società viene esclusa – ha proseguito – è un dolore profondo, perché ...

Spazio dedicato alla Serie C a Skysport. Alle 14 interviene il presidente Ghirelli : Spazio dedicato alla Serie C a Skysport: a meno dieci giorni dai 60 anni della Serie C, che verranno celebrati il 16 luglio con un evento di rilievo a Palazzo Vecchio con il presidente FIFA, Gianni Infantino e il presidente FIGC, Gabriele Gravina e a poco più di un mese dalla nascita della nuova stagione della C. In studio dAlle ore 14, interviene Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, che affronterà anche altri temi attuali del ...

Calcio : Serie C Lega Pro. Ghirelli : inizio prossimo campionato a rischio : La Serie C 2019-20 e' a rischio. A lanciare l'allarme e' Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. "In questi mesi abbiamo lavorato in silenzio

Serie C - Ghirelli : «Mai più campionati falsati» : Ghirelli Serie C – «Fino a sabato prossimo penserò a concludere al meglio questo campionato, a partire da domenica penseremo al prossimo torneo che sulla carta si presenta con un torneo unico e bellissimo dove accanto a grandi piazze (Bari, Venezia, Cesena, bari) scenderanno in campo anche le favole del Picerno. Dobbiamo ancora vedere quali […] L'articolo Serie C, Ghirelli: «Mai più campionati falsati» è stato realizzato da Calcio e ...

Il Pisa in Serie B - Ghirelli : “è stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo più bello” : Il Pisa vola in Serie B, delusione invece per la Triestina che rimane in Serie C. Arrivano i complimenti dal Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “E’ stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo piu’ bello. Complimenti al Pisa ma anche alla Triestina che fino all’ultimo ha onorato il campionato. E i numeri che continuiamo a leggere in questo periodo sono la prova piu’ convincente di quello che ...