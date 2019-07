Scendere a patti con una politica indigeribile

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 26 luglio 2019) Se poi, che Dio non voglia, per fottere Salvini ci toccasse Di Maio? Se si dovessecon l’idea che la Turchia confini col Connecticut, che Francesco Petrarca sia stato quel noto gladiatore romano e Camillo Cavour un vincitore del Cantagiro? Se avessero ragione Mieli e Franceschini? S

pinegaps : @Fr84497612 @PSchioppa @MPSkino Tz.Questi non ce la fanno perché non avranno i numeri. Anche i5*hanno fatto il boom… - VergatoAndrea : IN PIÙ L'INSULTO FINALE IL RICATTO O IL COMPROMESSO PERCHÉ DICONO CHE BISOGNA SCENDERE A PATTI IN REALTÀ VUOL DIRE… - LoGnorante : @GioChirilly In questo Paese servirà sempre scendere a patti con il Diavolo,e concedere cose in cambio di altro Av… -