Salvini:fiducia in Savoini e magistrati

"Ho massimasia in Gianluca sia nella magistratura": lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoa Milano, spiegando di non essere "minimamente" preoccupato dall'inchiesta sui fondi russi alla Lega. "Non sono esperto in pranzi e cene, la procura ritiene inutile ascoltarmi, le mie giornate le occupo su problemi reali, non su chi c'è a pranzo o cena",ha aggiunto.(Di venerdì 26 luglio 2019)