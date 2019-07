Richiedenti asilo gambiani scatenano tafferugli in stazione a Reggio Emilia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Giovanni Giacaloneaggrediscono forze dell'ordine, passanti e scatenato una sassaiola contro un treno in seguito alla morte di un connazionale Un gruppo diprotesta per la morte di un connazionale finito sotto un treno, come già riportato ieri e aggrediscono passanti e forze dell'ordine: è successo nella serata di giovedì fuori delladei treni di. Tutto è iniziato intorno alle 18:40, come riportato dalla Gazzetta di, quando una decina disi è radunata in piazzale Marconi per "chiedere la verità su Illiyase", 22enne senza fissa dimora che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato travolto da un treno mentre si aggirava ubriaco tra i binari nella notte tra il 24 e il 25 luglio. Man mano che la voce si diffondeva via chat nella comunità gambiana, altri africani raggiungevano il piazzale e davano il via a ...

