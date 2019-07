Mirabilandia apre la nuova attrazione di Ducati World | tutti pazzi per Desmo Race

Fonte : sportfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un evento a sorpresa aper l’apertura di, l’più attesa di. Coni visitatori potranno provare l’emozione di sentirsi dei veri piloti. Anche il pilotaMichele Pirro presente alla serata per provare in anteprima il nuovo duelling coaster Ravenna, 26 luglio 2019 – Evento a sorpresa a, laarea didedicata alle Rosse di Borgo Panigale, dove la sera di giovedì 25 luglio ha aperto al pubblico, il primo duelling coaster interattivo a doppio binario. Su questa, a bordo di una moto biposto che riproduce una Panigale V4, è possibile sfidarsi lungo due tracciati paralleli per una gara testa a testa. Frenata e accelerazione sono nelle mani del guidatore che deve affrontare ogni curva come in sella a una vera moto.possono provare l’emozione di ...

