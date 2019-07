Italia-Gran Bretagna softball | Preolimpico 2019 | data | programma | orario e tv In palio

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) L’deloggi ha battuto l’Olanda per 7-4 ad Utrecht e domani, sabato 27 luglio, si giocherà la qualificazione alle Olimpiadi del 2020 contro la: sarà una sfida senza appello sia per le azzurre che per le britanniche. Chi vincerà andrà dritta a Tokyo l’anno prossimo, mentre chi perderà non avrà altre possibilità di qualifica e guarderà il torneo olimpico da casa. Si inizierà alle ore 15.00. La diretta tv della sfida sarà affia Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go. OA Sport come per la sfida odierna contro l’Olanda, vi offrirà la diretta live testuale integrale del match, per scoprire se l’delotterrà la carta olimpica. COME SEGUIRE LIVEDISabato 27 luglio ore ...

