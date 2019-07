Istat | a luglio risale fiducia di consumatori e imprese

Fonte : blogo

(Di venerdì 26 luglio 2019) L’stima per il mese in corso un aumento dell'indice del clima dideie delle. L’indice relativo aisale da 109,8 a 113,4, mentre quello relativo alleprevede una dinamica positiva da 99,3 a 101,2. Il miglioramento, fotografa l’istituto di statistica, è generalizzato in tutti i settori, ad eccezione della manifattura, il cui indice continua a scendere in maniera lieve. Aumentano anche le attese su ordini e produzione in tutti i settori.Ladeisi riporta ai livelli di inizio anno, grazie soprattutto alle opinioni positive sulla situazione economica dell’Italia. Dopo l’incertezza e i timori dettati anche dalle tensioni con l’Europa e l’aumento dello spread, dunque,edriacquistano. L’sottolinea che la componente economica è determinante per il recupero dell’indice dei, ...

