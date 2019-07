Inter-PSG | Conte punta su Perisic | poi dovrebbe trovare spazio anche Barella

Probabili formazioni Inter Psg/ Diretta tv : Sensi in cabina di regia? - amichevole - : Probabili formazioni Inter Psg: Diretta tv e orario della sfida amichevole. Ecco le mosse di Conte e Tuchel in vista del big match, atteso domani.

Psg - Inter partita visibile in chiaro e in streaming su Sportitalia domani 27luglio : Sabato 27 luglio, Psg e Inter scenderanno in campo per un'altra sfida imperdibile di ICC (International Champions Cup). Archiviata la disfatta contro la Juventus, avvenuta dopo i calci di rigore, i nerazzurri guidati da Antonio Conte proveranno a rifarsi. Questa volta, però, c'è da vedersela contro il blasonato club parigino. L'Intero incontro si svolgerà nella fiabesca cornice cinese, a Macao per l'esattezza. Ancora una volta, il ct Interista ...

Inter-Psg : Neymar salta la sfida contro i nerazzurri - il brasiliano salta l’amichevole di Macao : Neymar non sarà in campo col PSG sabato contro l’Inter: il brasiliano continua a lavorare a Shenzhen Forfait di Neymar per l’amichevole di sabato del PSG contro l’Inter: il calciatore brasiliano, che da tempo ormai ha manifestato il desiderio di tornare al Barcellona e lasciare dunque la squadra francese, rimarrà insieme a Presnel Kimpembe a Shenzhen per continuare il suo allenamento “individuale con due sessioni al ...

Amichevole Inter-PSG in tv su Sportitalia sabato 27 luglio : L’Inter, dopo aver archiviato l’Amichevole contro la Juventus, persa solamente ai calci di rigore contro i campioni d’Italia, proseguirà la tournée in Asia affrontando il Paris Saint-Germain. L’appuntamento sarà fissato per sabato 27 luglio 2019 alle ore 13.30 (orario italiano) a Macao. Il match non sarà valido per l’International Champions Cup, ma nonostante ciò verrà trasmesso in diretta tv su Sportitalia. C’è grande attesa per questa terza ...

Calciomercato Juve : Dybala avrebbe rifiutato l'Inter - Interesse da Psg e United (RUMORS) : Paulo Dybala non si unirà all'Inter questa estate dopo che l'attaccante della Juventus avrebbe detto un secco 'no' ai nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport. Sia Dybala che Fabio Paratici sono certi di non volere il trasferimento all'Inter, indipendentemente dal fatto che Maurito sia incluso nell'accordo. Però, il venticinquenne non è considerato intoccabile dai bianconeri, infatti su di lui c'è l'Interesse del Bayern Monaco, Manchester ...

Barella vicino all’Inter - Psg apre a cessione Neymar : Si entra nella fase clou delle trattative che riguardano Nicolo' Barella, Matthijs de Ligt e James Rodriguez. Il centrocampista del Cagliari e' ormai a un passo dall'Inter: dopo le dichiarazioni del presidente Tommaso Giulini, che la settimana scorsa invitava la societa' milanese a un rilancio ventilando un accordo trovato con la Roma, i nerazzurri hanno accelerato, portando l'offerta a 45 milioni bonus compresi. L'intesa e' sempre piu' vicina e ...

Mercato Juventus Bonucci : che bomba - c’è l’Interesse del PSG di Leonardo : Mercato Juventus Bonucci. Clamorosa indiscrezione della Gazzetta dello Sport: secondo la rosea nei giorni scorsi Leonaro ha contattato l’agente di Leonardo Bonucci Alessandro Lucci, esprimendogli interessamento per il difensore centrale della nazionale, che farebbe il caso del P.S.G.. L’affare potrebbe interessare alla Juve, che ha preso un giovane fenomanel difensore capace di impostare, come De […] More

Il PSG starebbe tentando Bonucci - la Juve e l'Interessato riflettono : La Juventus, con l'addio di Massimiliano Allegri e l'investitura di Maurizio Sarri, ha deciso di tagliare con il passato e iniziare un nuovo corso. Alcuni giocatori potrebbero, però, non fare più parte della squadra: chi per scelte tecniche, altri per seguire i loro desideri e di quest'ultima categoria farebbe parte Leonardo Bonucci. Tentazione PSG Il numero 19 bianconero nel 2017, dopo un furibondo litigio con il 'conte Max', ha deciso di ...

Nicolò Barella - sgarbo del Psg all'Inter : Leonardo a bomba sul centrocampista del Cagliari : Un clamoroso sgarbo dell'ex Milan Leonardo all'Inter: il Psg, dove è appena tornato in veste di direttore tecnico, si è infatti inserito nell'affare per Nicolò Barella, gioiellino del Cagliari e della Nazionale. Secondo France Football, Leonardo sarebbe pronto ad offrire i 45-40 milioni chiesti dal

Dall’addio al PSG all’arrivo di Conte all’Inter - Buffon svela : “giù le mani dalla stella di Antonio” : Il portiere italiano ha parlato del proprio futuro e delle dinamiche relative alla Serie A, soffermandosi anche sull’arrivo di Conte all’Inter Gigi Buffon è di nuovo sul mercato, la parentesi PSG è finita e adesso il portiere italiano si interroga su quale strada prendere nei prossimi mesi. Non è certa la prosecuzione della sua carriera, l’ex Juve è alla ricerca di un progetto che lo intrighi, altrimenti non avrebbe ...