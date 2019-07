Golf | PGA Tour 2019 | David Lingmerth al comando del Barracuda Championship Attardato

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) In concomitanza con il WGC è tempo di alternate events per il PGA. Spazio al(montepremi 3,5 milioni di dollari), torneo dalla stravagante formula di punteggio che si disputa sul percorso par 72 del Montreuxand Country Club di Reno (Nevada, Stati Uniti). Capitolo punteggi. Come detto non vengono assegnati gli score canonici, ma punti. Per questo motivo il segno + non sarà l’incubo dei protagonisti bensì l’alleato. Resta immutato il par (0), il birdie vale +2, l’eagle +5, l’albatross +8, mentre si cadrà a -1 per ogni bogey, e a -3 per doppio bogey o superiori. Al termine della prima giornata, con il primo round interrotto nella sua fase conclusiva per una tempesta di tuoni e fulmini, troviamo al. Lo svedese guida la classifica con lo score di +18, ben 5 lunghezze meglio del sudafricano Tyrone van Asewgen e ...

