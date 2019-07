Gazzetta | Pèpè-Napoli | vuole venire | manca l’accordo sull’ingaggio e la commissione agli

Gazzetta : “Tra Pépé e Icardi - Adl al Napoli prenderebbe Pépé (per il decreto crescita)” : La differenza la fanno gli ingaggi Sulla Gazzetta , approfondimento sul mercato del Napoli da parte di Maurizio Nicita. Il Napoli sempre più straniero, non una moda, ma una questione meramente economica. Conoscendo infatti il presidente De Laurentiis – leggiamo – appare facile intuire come le scelte non siano guidate dagli entusiasmi del momento ma da pacate riflessione di natura economica dal momento che lo scorso mese il governo ha ...

Gazzetta : Pépé 80 milioni - il Napoli non si è mai spinto a queste cifre : Perché Adl voleva il prestito di James La Gazzetta dello Sport, in un pezzo a firma di Maurizio Nicita, ritorna sulla trattativa del Napoli per Pépé. Le ultime notizie di mercato di Sky ieri davano la trattativa in uno stadio avanzato per il club azzurro. In realtà stadio avanzato per il rapporto tra i club, il giocatore sarebbe da convincere. De Laurentiis vuole investire in un profilo giovane ma già affermato e sarebbe pronto ad accettare le ...