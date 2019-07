Astronomia | un esopianeta “preadolescente” nel mirino di Tess

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Hanno sulle spalle solo 45 milioni di anni, un dato che – in termini astronomici – li qualifica come juniores. Sono i componenti di un sistema situato a circa 150 anni luce dalla Terra, nell’associazione stellare Tucano-Orologio: un pianeta ‘preadolescente’ e la sua giovane stella ospite. I due oggetti celesti, soprattutto il pianeta che è stato scoperto grazie alla missionedella Nasa, sono al centro di un nuovo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters (articolo: “Hunt for Young and Maturing Exoplanets (Thyme): A Planet in the 45 Myr Tucana-Horologium Association”); la ricerca, coordinata dal Dipartimento di Fisica eddel Dartmouth College (New Hampshire, Usa), è stata condotta da un team internazionale di astronomi e ha visto anche il coinvolgimento dell’Osservatorio astronomico di Campo Catino (Frosinone). Gli esopianeti giovani – spiega ...

