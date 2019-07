Sondaggio Demopolis | crescono Pd e Lega | cadono i Cinque Stelle

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Con le acque molto agitate nel mondo della politica italiana si guardano sempre con più attenzione i sondaggi politici. Quello realizzato da, e riportato in un articolo di 'Termometro Politico', conferma il buono stato di salute dellae, allo stesso tempo, certifica la crisi che sta interessando il Movimento 5. Entrando nello specifico e stando ai risultati del, laal momento potrebbe contare sul 36% (+0,8%) dei consensi degli italiani, mentre i 5sono scesi al il 18% (-0,5%). Il Partito Democratico, invece, si attesta sul 22,5% (+0,5%), con un deciso aumenti dei suoi consensi. L'indagine dell'istituto è stata realizzata tra il 22 e il 24 luglio 2019 su un campione di 1.500 persone, mentre la precedente rilevazione risaliva al mese di giugno. L'aumento dei consensi del Carroccio e la crisi di Forza Italia Come già ricordato, laha ...

antonel52837259 : RT @Sabina1956: Per il 65% degli italiani la #scuola deve rimanere #statale. #sondaggio #Demopolis #TG3 #NOsecessione #SalviniSùka #primag… - Sabina1956 : Per il 65% degli italiani la #scuola deve rimanere #statale. #sondaggio #Demopolis #TG3 #NOsecessione #SalviniSùka… - nicoleboldrini : Sondaggio demopolis:per il 65% degli italiani,la scuola deve restare di competenza nazionale e non regionale #facciamorete -