Neymar e Mbappé in passerella con le nuove maglie

Calciomercato - il punto sull’estero : da Morata a Neymar passando per Eriksen e Mbappé : Calciomercato – Si pensa al Calciomercato non solo in Italia ma anche all’estero. Il Chelsea ha chiesto all’ Atlético Madrid di riscattare Alvaro Morata per 55 milioni di euro entro l’estate, come pattuito nell’accordo stipulato lo scorso inverno per il prestito di 18 mesi del giocatore. Secondo il Daily Telegraph, i Blues avrebbe intimato ai Colchoneros di mantenere i patti altrimenti Morata farà ritorno a ...