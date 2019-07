L’uomo volante fallisce | Franky Zapata cade nella Manica

Grande delusione per Franky Zapata : ‘L’uomo volante’ fallisce l’impresa di attraversare il Canale della Manica sul suo flyboard [GALLERY] : Tentativo fallito per Franky Zapata: ‘l’uomo volante’ non è riuscito nell’impresa di attraversare il Canale della Manica sul suo flyboard Franky Zapata non è riuscito oggi nell’impresa di attraversare il Canale della Manica a bordo del suo flyboard. E’ letteralmente terminato in mare il sogno dell’uomo volante, che con una specie di overboard spinto da cinque reattori alimentati da cherosene e dal ...

