Juve | Chiesa sarebbe arrabbiato con la dirigenza della Fiorentina | vorebbe i bianconeri

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il mercato continua ad essere l'argomento principale, nonostante gli importanti match amichevoli che si stanno disputando in America ed in Asia, con la gran parte delle società europee che stanno disputando i match dell'International Champions Cup. Anche lantus ha iniziato questa importante competizione amichevole, disputando la prima partita contro il Tottenham (sconfitta 3 a 2) e la seconda contro l'Inter (vittoria ai rigori grazie ad una grande prestazione di Buffon). Labianconera prosegue il suo lavoro sul mercato e di recente il direttore sportivo Fabio Paraticistato a Londra per valutare le richieste di Aston Villa per Perin e quelle del City per Joao Cancelo. Altri giocatori a rischio cessione sono Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic, Kean. In tema arrivi il nome più chiacchierato resta quello di Federico: il centrocampista offensivo ha incontrato ...

