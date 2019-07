Elena Cianni di Temptation Island | cosa le piace di Massimo Colantoni

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 25 luglio 2019): “Tra me ec’è un’amicizia vera”2019 si sta avvicinando alla sua fine e i telespettatori sono curiosi di sapere se le coppie rimaste nel resort in Sardegna torneranno più unite che mai oppure separate per sempre. Nella quinta puntat andata in onda lunedì il falò die Ilaria è stato interrotto proprio sul più bello e solamente la prossima settimana si scoprirà il verdetto finale. Nel frattempo sulle pagine di Uomini e Donne Magazine la tentatriceha parlato della sua esperienza televisiva con un’attenzione particolare nei riguardi dicon il quale si è accompagnata. “Tra me esi è instaurato un rapporto di amicizia vera e di complicità che ci ha avvicinati ancora di più”è un ragazzo simpatico, ha aggiunto, con il quale si è subito ...

infoitcultura : Chi è Elena Cianni di Temptation Island 2019 che ha fatto perdere la testa a Massimo? - carmenFashionCr : Chi è Elena Cianni di Temptation Island 2019 che ha fatto perdere la testa a Massimo? -