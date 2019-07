Brescia | incendia bus poi pesta e morde agenti | ricercato straniero

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Federico Garau L'uomo ha dato alle fiamme un mezzo pubblico posteggiato nell'area della stazione ferroviaria. Sorpreso da due poliziotti, li hati con violenza ed è riuscito a metterli fuori combattimento, sparendo poi nel nulla Scoperto da duedella polfer didopo aver appiccato un incendio ad un autobus posteggiato nell'area della stazione ferroviaria, lie liriuscendo a guadagnarsi una via di fuga. Protagonista della vicenda un cittadino, colto sul fatto questa mattina intorno alle 7. Attirati dal fumo, due poliziotti di servizio alla stazione disi sono avvicinati alla zona in questione, sorprendendo il responsabile. L'individuo, che aveva appena dato alle fiamme un mezzo pubblico, rimasto seriamente danneggiato, si è immediatamente avventato contro gli uomini in divisa nel tentativo di metterli fuori combattimento e ...

allnews24eu : ?? Follia in Stazione: straniero incendia bus, poi prende a pugni e morsi gli agenti - AllNews24 - Ennesimo caso di… -