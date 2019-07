Un nuovo partito per evitare il caos

De Mita lancia l'ultima sfida : un nuovo partito per le regionali : Sbaglia di grosso chi crede che l'elezione a sindaco a 91 anni sia il traguardo. Perché Ciriaco De Mita nelle ultime settimane si è dato da fare per creare, partendo dalla sua Nusco...

Pd : Faraone - ‘nuovo partito regola i conti con quelli di prima’ : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – “Mentre eravamo alla commemorazione di Paolo Borsellino è arrivata la notizia che il ‘nuovo Pd’ commissariava il Pd siciliano per presunti vizi di forma. L’Italia brucia per colpa di Salvini e Di Maio, il nuovo Pd si occupa di statuto e di regolare i conti con ‘quelli di prima'”. Così Davide Faraone commenta in un post su Facebook la decisione della commissione ...

Matteo Renzi - il piano per tornare ai vertici del Pd : niente più nuovo partito - ora punta alle primarie : Al grido di "basta con le correnti, sciogliamole", tutte le componenti del Pd si sono date appuntamento per convegni, seminari e incontri. Aleggia nell'aria il tema della formazione di un nuovo partito del Pd, guidato proprio da Matteo Renzi, che comunque dimentica che dovrebbe allearsi con il medes

L'ultima tentazione di Casini : nuovo partito di centro "da Renzi a Carfagna" : "Lo spazio c'è, basta che qualcuno se lo prenda" spiega Pierferdinando Casini aprendo d una ipotesi che appare tutt'altro...

Beppe Sala all'Espresso : "Il Pd non basta più - serve un nuovo partito" : “Io vorrei una sinistra più determinata e, per quanto riesco, sto cercando di portare il mio contributo. I giovani sentono poco la politica. Purtroppo sentono ancora meno il Pd, visto come un partito vecchio e litigioso. Ma questo ci mette davanti a una grande opportunità. Non ci sono alternative. O il Pd riesce a cambiare rapidamente pelle e a presentarsi come un partito più moderno che affronta seriamente i temi ...

Giuseppe Sala : «Il Pd non basta più : serve un nuovo partito» : Su L'Espresso in edicola da domenica 30 e in anteprima per gli abbonati Espresso + l'intervista esclusiva al sindaco di Milano. Che parla a tutto campo: la ricandidatura a sindaco, il processo per l’Expo, la Lega le elezioni anticipate da evitare. E dice: «Dobbiamo riportare gli astensionisti alle urne e parlare ai delusi del M5S» «Qui ci vuole un nuovo partito». L'intervista esclusiva a Giuseppe Sala" Vincere: la copertina dell'Espresso ...

Salvini "re Mida" : il suo nuovo partito incassa oltre due milioni di euro di donazioni : Come spiega l'agenzia AdnKronos che ha potuto visionare il documento, nelle casse della Lega si registra un notevole passo...

Sondaggi politici Emg : un nuovo partito moderato non scalda i cuori degli italiani : Sondaggi politici Emg: un nuovo partito moderato non scalda i cuori degli italiani Sondaggi politici Emg: no ad un nuovo partito moderato Negli ultimi tempi, sia dalle parti del Pd che da quelle di Forza Italia si è tornato a parlare della necessità di realizzare un polo moderato che intercetti quella parte di cittadini che non si riconosce nelle politiche populiste di Lega e Movimento 5 Stelle. Una necessità che in realtà non trova ...

Forza Italia - per Toti prove generali di scissione da Berlusconi : registrato il nome del nuovo partito : L’Italia in crescita. Non ha puntato sull’originalità Giovanni Toti per battezzare il suo nuovo soggetto politico. Il governatore della Liguria accelera il percorso di scissione da Forza Italia: e ha registrato quello che fino a poche settimane fa era solo il suo slogan. La scritta “L’Italia in crescita”, infatti, era nota come ‘claim’ di presentazione della ‘grande costituente che Toti ha ...

Un nuovo sondaggio scuote la politica : c'è un nuovo partito all'orizzonte? : Un sondaggio riservato realizzato dalla Swg indica come ci sia spazio per spazio per una nuova forza politica di ispirazione...

Matt Hancock ha ritirato la sua candidatura a nuovo leader del Partito Conservatore britannico : Matt Hancock, ministro della Salute del Regno Unito, ha ritirato la sua candidatura per diventare nuovo leader del Partito Conservatore (e prendere così automaticamente il posto di Theresa May come primo ministro del paese). Hancock, che non era tra i favoriti,

Silvio Berlusconi - ultima rivoluzione : elezione dei vertici di Forza Italia - poi nuovo partito : Dopo gli annunci dei giorni scorsi, la rivoluzione di Forza Italia comincia a prendere forma. Ieri Silvio Berlusconi ha iniziato a pensare al futuro durante un pranzo con i big azzurri riuniti a palazzo Grazioli (erano presenti Letta, Baldelli, Romani, Galliani, Ravetto, Ronzulli, Ghedini, Gelmini,

Giovanni Totti - strappo finale con Silvio Berlusconi : ecco il simbolo del suo nuovo partito : Per ora c' è un nome, un logo e un appuntamento: «L'Italia in crescita». Sfondo azzurro e una freccia tricolore rivolta verso l' alto. Giovanni Toti ha convocato un' assemblea per illustrare il suo progetto. A Roma, Teatro Brancaccio, il 6 luglio. L' intenzione non è quella di fare un nuovo partito,