Sul bilancio di 5 anni di Anac pesa la stortura iniziale

Usa - accordo tra Casa Bianca e Congresso Sul bilancio : stop al tetto del debito per due anni. Evitato il pericolo di nuovi “shutdown” : C’è l’accordo tra la Casa Bianca e il Congresso per sospendere il tetto del debito fino al 2021. L’annuncio è stato dato dal presidente Donald Trump, che ha definito l’intesa tra i leader repubblicani del Senato e democratici della Camera “un vero compromesso” senza “pillole avvelenate”. Una volta approvato dai due rami del Congresso statunitense, si prevede entro fine agosto, l’accordo scongiurerà ...

“Trovato accordo Sul bilancio” - l’annuncio di Trump : Washington, 23 lug. (AdnKronos/Dpa) – La Casa Bianca ed il Congresso hanno raggiunto un accordo sul bilancio che sospende il tetto del debito per due anni. Lo ha annunciato Donald Trump con un tweet in cui definisce l’accordo raggiunto con i leader repubblicani del Senato e democratici della Camera “un vero compromesso” senza “pillole avvelenate”. Una volta approvato da Camera e Senato, l’accordo ...

Incidenti in autostrada - bilancio drammatico : un morto Sulla A1 e Sulla A30 - tre bambini coinvolti in uno schianto in A4 : All'altezza di Marcallo Mesero (Milano) schianto tra tre vetture: bambina di 10 anni intubata e portata via in elicottero

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 20 Luglio : Saldi – A bilancio il debito scontato - senza interessi : I soldi spariti L’intesa coi pm fa risparmiare alla Lega un milione all’anno Sorpresa! – Il bilancio 2018 (in utile) riporta il valore attualizzato dei 46 milioni da restituire allo Stato in 76 anni: 18 milioni. Spiegazione: non ci sono interessi di Fabio Pavesi Chi salverà Salvini di Marco Travaglio Che Salvini non sia più lo stesso si vede a occhio nudo. L’altroieri il Grande Twittatore aveva aperto la giornata con uno stentoreo ...

Upb Sull'Autonomia : "A rischio il bilancio nazionale e la solidarietà tra le regioni" : “Il sistema di finanziamento delle competenze aggiuntive previsto dalle bozze di intesa, che è stato ora descritto, presenta elementi contraddittori che suscitano preoccupazioni per i possibili rischi sia sulla tenuta del vincolo di bilancio nazionale sia sulla garanzia della solidarietà interregionale”. Così il consigliere Upb Alberto Zanardi in audizione sull’attuazione del federalismo fiscale e sulle ...

Ddl Sull’assestamento di bilancio - c’è l’ok del Consiglio di ministri. Salvini e Di Maio assenti : Via libera del Consiglio dei ministri al ddl sull’assestamento di bilancio. All’incontro non stanno partecipando né Luigi Di Maio, né Matteo Salvini....

Bilancio terribile oggi Sulle spiagge italiane : tre persone morte annegate e un morto per il caldo : Il Bilancio di questa domenica di caldo sulle spiagge italiane è terribile: cinque morti e una donna salvata in extremis. La prima tragedia è avvenuta nelle acque del lido di Alghero, dove un uomo di 84 anni è morto per annegamento. Salvatore Nieddu, di Sassari, stava facendo il bagno lungo il tratto di litorale antistante lo stabilimento “Rafel“, quando ha avuto un malore. E’ stato soccorso dall’elisoccorso del 118, ma i ...

Bilancio - Conte : porterò riSultato a casa : 14.06 "Affronteremo in questi giorni tutti i temi globali". Lo ha detto il premier Conte ad Osaka per il G20. "Sarà occasione per parlare anche della procedura di infrazione. Vogliamo portare il risultato a casa,c'è anche Tria e lavoreremo con sinergia.L'assestamento di Bilancio si farà lunedì, è bene chiudere il negoziato e poi definire tutto sul piano interno", ha spiegato. "La trattativa con Ue è complicata ma sono fiducioso".Sul caso Sea ...

Il Psg su Donnarumma : l’impatto Sul bilancio Milan : Due anni dopo, c’è di nuovo il Paris Saint Germain in pressing sul portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Secondo le indiscrezioni, infatti, il club francese avrebbe messo nel mirino il 20enne portiere rossonero. Secondo le indiscrezioni, nella trattativa potrebbe entrare anche il portiere del PSG Alphonse Areola, che potrebbe fare il percorso inverso di Donnarumma sbarcando a […] L'articolo Il Psg su Donnarumma: l’impatto ...

Elezioni comunali 2019 : riSultati definitivi ballottaggio e bilancio Lega-M5S : Elezioni comunali 2019: risultati definitivi ballottaggio e bilancio Lega-M5S Anche il secondo turno dell’ultima tornata di comunali sostanzialmente rispecchia i rapporti di forza emersi dal voto per l’Europarlamento del 26 maggio scorso. La Lega avanza e porta il centrodestra alla vittoria anche in città tradizionalmente avverse allo schieramento di Salvini, dal canto suo, il centrosinistra tutto sommato tiene e consolida i buoni risultati ...

Pattinaggio artistico a rotelle - il punto di Nicola Genchi Sul sistema Rollart : “Bilancio positivo. La qualità del pattinaggio è migliorata in modo esponenziale” : ESCLUSIVA OA SPORT – Il nuovo sistema di punteggio, denominato Rollart, ha totalmente rivoluzionato la disciplina del pattinaggio artistico a rotelle. Nella prima parte di stagione passata agli archivi abbiamo infatti avuto già la possibilità di vedere i primi effetti di questo monumentale cambiamento, con esiti decisamente positivi. Abbiamo contattato il sempre gentilissimo Nicola Genchi, ideatore del sistema e responsabile delle giurie ...