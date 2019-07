Michelle Hunziker | Aurora Ramazzotti | Perché la mia con lei è stata un' adolescenza

Maldive - nooo… Sardegna! Il post del bikini di Michelle Hunziker fa impazzire i fan : La biondissima conduttrice e showgirl Michelle Hunziker è in vacanza e per rilassarsi ha scelto le acque cristalline e le dorate spiagge di Chia, nel Sud della Sardegna. “Maldive?”, commenta la Hunziker in uno splendido scatto in cui appare in tutta la sua straordinaria forma fisica. “Noooooo… Sardegna!!!. Evviva l’Italia!”. Per la 42enne moglie di Trussardi migliaia e migliaia di like, con tanti sardi che la ringraziano per avere scelto ...

Michelle Hunziker e Trussardi sono in crisi? La cena che zittisce tutti : Michelle Hunziker e suo marito, Tomaso Trussardi, appaiono sempre più innamorati. I due scacciano così le voci che li volevano in crisi Durante le ultime settimane si erano fatte sempre più insistenti le voci che vedevano la solare Michelle Hunziker in crisi col marito, Tomaso Trussardi. Tutto è iniziato quando i due sono stati avvistati […] L'articolo Michelle Hunziker e Trussardi sono in crisi? La cena che zittisce tutti proviene da ...

Michelle Hunziker - altro che show. Trionfo politico dopo Vuoi scommettere - il grosso imbarazzo della Boldrini : Lo chiamano "spettacolo", ma a volte anche la tv può condizionare la politica. La scorsa primavera Michelle Hunziker, conduttrice di Vuoi scommettere su Canale 5, incontro vari leader di partito (da Matteo Salvini a Luigi Di Maio, da Silvio Berlusconi a Maurizio Martina) chiedendo loro un impegno di

Michelle Hunziker esce di casa così. Ecco cosa spunta - lei non si accorge di nulla : Dopo una serata di bagordi, Michelle Hunziker si dedica alla corsa per rimettersi in forma e coinvolge i follower nell’allenamento. La scorsa settimana la conduttrice aveva svelato il segreto per avere glutei sodi e belli, proprio come i suoi. Sul suo canale Youtube e su Instagram – Michelle Hunziker – la signora Trussardi ha pubblicato una serie di video per delle “iron ciapet”, come dice lei. «Le ciapet sono ...

Michelle Hunziker - paladina delle donne : «Un bel décolleté non è reato» : Michelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker ha fatto un cerchio sul ...

Michelle Hunziker con la mia barboncina siamo in simbiosi : Michelle Hunziker ha un amore innato per i suoi cani, infatti è inseparabile dai suoi due barboncini, Lilly e il figlio Leone. Tale è il legame che quando Michelle è rimasta incinta di Sole, la sua barboncina ha avuto una gravidanza isterica. Per due volte è successa la stessa cosa: “Lilly ha desiderato tanto questa maternità. Lei è arrivata dieci anni fa e fin da subito siamo entrate in simbiosi – ha raccontato a “Tv, sorrisi e canzoni” – ...

Michelle Hunziker stupisce : il messaggio che piace a tutti : Il bellissimo messaggio di Michelle Hunziker dedicato alle donne Quando si tratta di combattere per i diritti delle donne Michelle Hunziker è sempre in prima linea. Lei che con l’avvocato Giulia Bongiorno ha dato vita a Doppia Difesa, la Fondazione Onlus che mira ad aiutare le vittime di violenze ed abusi. Questa volta ha voluto […] L'articolo Michelle Hunziker stupisce: il messaggio che piace a tutti proviene da Gossip e Tv.

Michelle Hunziker lancia un appello : “Adottate!”. Il suo racconto : Michelle Hunziker fa un appello agli amanti degli animali: “Adottate nei canili” Con una lunga intervista rilasciata per il numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni uscito in edicola oggi, Michelle Hunziker ha parlato del rapporto con i suoi due cani, ai quali è affezionatissima, e che tratta come se fossero esseri umani: Lilly e Leone, sono questi i loro nomi. I due sono mamma e figlio. Su Lilly la conduttrice ha rivelato: ...

Michelle Hunziker svela su Instagram la dieta romagnola dopo il post per Eros : Michelle Hunziker si sta godendo le sue vacanze al mare con le figlie Sole e Celeste e la mamma Ineke. Nonostante il momento di spensieratezza, la presentatrice svizzera non tralascia di far sentire il suo affetto e il suo sostegno all’ex marito Eros Ramazzotti che si è lasciato con Marica Pellegrinelli dopo 10 anni d’amore e due bambini. dopo il messaggio commovente e un selfie al tramonto in spiaggia, la bella Michelle svela nelle ...

