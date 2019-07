Lecco | tre arresti per sequestro di persona

Maltempo - Rfi : “Ripresa la circolazione dei treni della linea Lecco -Tirano” : E’ ripresa alle 19 la circolazione dei treni con riduzione precauzionale della velocita’ fra Dervio e Bellano (Lecco), della linea Lecco-Tirano/Chiavenna (Sondrio), sospesa dalle 10.15 di questa mattina per le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute in Valtellina e Valchiavenna. Lo ha comunicato in serata Rfi (Rete ferroviaria italiana). Coinvolti 34 treni regionali: 13 limitati nel percorso e 21 cancellati. I tecnici di Rete ...

Maltempo - emergenza a Lecco. Esondano i torrenti - case evacuate e treni fermi. Coldiretti : “Coltivazioni devastate” : emergenza Maltempo a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco. I violenti temporali della scorsa notte hanno causato diverse esondazioni dei torrenti Varrone e Pioverna. A Dervio, sono state evacuate diverse abitazioni, aziende e anche un campeggio per il timore del cedimento di uno sbarramento di acque a monte. È in corso anche l’evacuazione delle scuole del paese. Molti disagi anche in alta Val Varrone nella zona più a nord ...