Ilaria Cusinato | Mondiali nuoto 2019 | “Molto difficile entrare in finale | ma a me

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019)supera le batterie e passa in seminei 200 farfalla aididi Gwangju, in Corea del Sud: l’azzurra ottiene il 12° crono, a pari merito con la nipponica Suzuka Hasegawa, in 2’10″03, con il passaggio ai 100 in 1’02″08. La 19enne tornerà in gara nel primo pomeriggio italiano cercando unpassaggio in, per il quale potrebbe essere necessario abbassare il personale (2’08″78). L’azzurra commenta così le batterie al sito federale: “Sono contenta per la prestazione perché è stata dura dopo il primo giorno, l’eliminazione nelle semifinali dei 200 misti e la piccola crisi che ho avuto. Ho voltato pagina, ma ho mille pensieri cui dare risposte. Comunque è moltoin, ma a me interessa il tempo e la valutazione che do a me ...

fattidinuoto : #nuoto #swimming #Gwangju2019 200FA F Ilaria Cusinato discreta, non c'è però quell'impressione di forma dell'anno scorso - tsmwim : RT @RaiSport: Al via questa notte le gare di #nuoto dei #Mondiali di #Gwangju2019 Prima azzurra a scendere in vasca sarà Ilaria #Cusinato… - ClaireBerry44 : RT @Donneinauto: Kia e Ilaria Cusinato, insieme in Corea ai Mondiali di nuoto -