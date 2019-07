Demolite altre case palestinesi a Gerusalemme Est Ma stavolta è più grave

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Negli ultimi giorni su qualche quotidiano nazionale e sito di informazione &e; apparsa la notizia di una nuova ondata di demolizioni di abitazioniEst da parte delle autorit&a; israeliane.La notizia non ha avuto grande risalto. E non c’&e; da stupirsene. In effetti, nell’ambito del conflitto israelo-palestinese la distruzione di qualche abitazione sembra una faccenda di minore importanza (si tratta per&o; di una percezione errata: come ho gi&a; spiegato altrove, il conflitto israelo-palestinese asi combatte soprattutto a suon di azioni di questo tipo, volte a modificare incrementalmente la struttura urbana e la composizione demografica della citt&a;).A ci&o; si aggiunge il fatto che le demolizioni di abitazionisono all’ordine del giorno: secondo le stime della Nazioni ...

