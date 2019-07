Auto con quattro donne a bordo precipita per centinaia di metri | morte due ragazze

Controlli a Ragusa e Vittoria : 3 denunce e un'Auto rubata : Tre denunciati per guida in stato di ebbrezza, rinvenuta un’auto e 500 kg di uva rubati. E’ il bilancio della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria.

Marito e moglie vanno ad una esposizione di Auto - la moglie sceglie una ma lui non la vuole comprare - cosa fa la moglie di sconvolgente : Una coppia sposata si è recata al Guangzhou auto Show dove la moglie ha visto un’auto che voleva a tutti i costi. L’auto costava 32.000,00 euro ma il Marito non era affatto d’accordo con l’acquisto. I due hanno litigato ma il Marito era irremovibile. La moglie ha continuato ad insistere fino a quando ha capito che il Marito non l’avrebbe mai accontentata e così ha deciso che aveva solo un modo per costringerlo: ha rigato l’auto che aveva ...

Giornate degli Autori 2019 - 5 è il numero perfetto unico film italiano in concorso a Venezia : Giornate degli autori 2019: Toni Servillo a Venezia 76 con "5 è il numero perfetto" di Igort Tante voci sono ricadute su Toni Servillo a Venezia 76. Una su tutte quella dell’Hollywood Reporter ...

Foggia - tre migranti aggrediti mentre vanno a lavoro : pietre lanciate da Auto in corsa. È il secondo episodio in una settimana : Da un’auto in corsa hanno lanciato pietre contro tre giovani migranti che stavano andando a lavoro nelle campagne di Foggia. È successo all’alba di martedì e la dinamica è molto simile a quella dell’episodio che si era verificato lo scorso 15 luglio contro altri due braccianti. Il primo dei tre feriti, un ragazzo gambiano di 22 anni, è stato trovato dalla polizia lungo la statale 89, all’altezza del bivio per San Marco in ...

Riccione - timbrano il biglietto dell’Autobus al contrario. Multati per 120 euro : La disavventura di Jacques e Mary-Claude Heritier, una coppia di turisti della Svizzera francese in vacanza in Riviera, incappati negli inflessibili controllori di Start Romagna.. “Ci hanno trattati come delinquenti. Non so se torneremo ancora”.Continua a leggere

Nord contro Sud : la Lega “nazionale” di Salvini si divide sull’Autonomia : C’è voluta l’autonomia per alzare il velo sulla grande finzione della politica italiana. Fino a oggi Matteo Salvini ha fatto credere che esista una sola Lega, una...

Incidenti : bimbo morì nello schianto con l’Auto - padre guidava sotto effetto cocaina : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – guidava sotto effetto di cocaina Fabio Provenzano, l’ambulante di 34 anni di Partinico, che dieci giorni fa si è schiantato con la sua auto su un guardrail dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, allo svincolo per Alcamo. Nell’incidente perse la vita il figlio di 13 anni, Francesco. Mentre l’altro figlio più piccolo è rimasto gravemente ferito. E’ quanto emerso dagli ...

Venezia 2019 - il graphic novelist Igort in concorso alle Giornate degli Autori : “Il cinema è adesso”. Mutuando la chiusa della puntuale presentazione di Giona A. Nazzaro, delegato generale della 34ma Settimana Internazionale della Critica, si comprende la direttrice seguita dalle due sezioni autonome e parallele della prossima Mostra Veneziana: da una parte, appunto, quella ideata e organizzata dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) dedicata agli esordi, dall’altra le Giornate degli Autori, guidata ...

LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO PESCARA/ Scaletta - info per chi è in Auto : LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI: CONCERTO PESCARA Adriatico, Scaletta e info utili sulla penultima data del tour che proseguirà con Messina e Cagliari.

Furti d’Auto in crescita - ecco dieci consigli per evitare brutte sorprese durante le ferie : Nel 2018 sono tornati a salire i Furti d’auto, dopo cinque anni in cui si era registrato un calo progressivo. Dicono questo i dati elaborati e forniti dal Ministero dell’Interno, secondo cui nell’ultimo anno sarebbero state 105.239 le auto rubate, segnando un incremento del 5,2% sui numeri del 2017: a differenza di quanto già visto per i Furti di auto noleggiate, aumentati pure questi a fronte però di ritrovamenti in crescita, ...

Foggia - pietre contro i braccianti da un'Auto in corsa : Emanuela Carucci Feriti sulla strada statale tra Foggia e Manfedonia tre cittadini africani. Si tratta di un uomo originario del Gambia e di due immigrati senegalesi Tre cittadini africani sono rimasti feriti da alcune pietre lanciate da un'automobile in corsa, sulla strada statale 89, tra Foggia e Manfredonia (nel Foggiano). Ad essere colpito, al bivio per San Marco in Lamis (Comune in provincia di Foggia), un cittadino originario ...

Sapete che con Amazon Alexa potete eseguire l’Autolettura del contatore Eni? Ecco come fare : Ecco come eseguire l'autolettura del contatore Eni Gas e Luce direttamente da un dispositivo dotato di Amazon Alexa: l'operazione è molto semplice e immediata. L'articolo Sapete che con Amazon Alexa potete eseguire l’autolettura del contatore Eni? Ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Tenta furto Auto e aggredisce Carabinieri con cesoia. Arrestato 38enne : Roma – Stava rovistando all’interno di una minicar parcheggiata in via Giolitti quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, in transito in quel momento, lo hanno sorpreso all’opera. I Carabinieri si sono immediatamente avvicinati e hanno notato l’uomo, un cittadino marocchino di 38 anni e con precedenti, mentre stava rovistando e che, alla vista dei militari, si e’ scagliato contro di loro ...