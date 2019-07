Addio a Rutger Hauer di «Blade Runner» Qui la nostra ultima intervista

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019), le curiosità sul filmHarrison Ford - Rick DeckardDaryl Hannah - PrisDaryl Hannah - PrisDaryl Hannah - PrisDaryl Hannah - Pris- replicanti- la locandina- il titoloJoanna Cassidy - ZhoraJoanna Cassidy - ZhoraIl serpente DarlingSean Young - RachaelSean Young - Rachael- Roy Batty- Roy Batty- Roy BattySe n’è andato dopo una breve malattia all’età di 75 anni, il famoso replicante di. Lo ha reso noto il suo agente a funerali già avvenuti., nato nei Paesi Bassi, era stato anche il seducente Etienne Navarre, al fianco di Michelle Pfeiffer in Ladyhawke (1985). In Italia aveva lavorato con Ermanno Olmi nel film La leggenda del santo bevitore. Qui di seguito, l’realizzata da Vanity Fair in occasione del Lucca Film ...

ParamountItalia : Una notizia che noi umani non avremmo mai voluto vedere: addio #RutgerHauer - alessio_turazza : Addio Rutger Hauer, indimenticabile interprete di Blade Runner. “Io ne ho viste cose che voi umani non potreste imm… - Sparvieronero1 : RT @LuccaCandG: Addio Rutger, con te abbiamo “visto cose che voi umani non potreste immaginarvi.” #bladerunner #rutgerhauer -