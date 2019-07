Treni in tilt | rete delicata | una canna da pesca può far saltare il sistema elettrico

Treni in tilt : sabotaggio evidente - si punta sulla pista anarchica : Il sabotaggio che ha bloccato la circolazione ferroviaria italiana “è evidente”. Lo ha detto chiaro e tondo il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Che si tratti di pista anarchica è molto probabile, anzi possibile “vista anche la coincidenza con la sentenza” che doveva essere emessa oggi contro appunto un gruppo anarchico fiorentino, 28 persone a giudizio in Corte d’assise a Firenze per vari ...

Treni in tilt - in ritardo e cancellati il 22 luglio : motivi - avvisi e rimborso Trenitalia e Italo : Treni in tilt, è proprio il caso di dirlo. In fortissimo ritardo o addirittura cancellati in questa mattinata del 22 luglio. Attualmente l'Italia è spezzata in due, all'altezza di snodi strategici tra la toscana e l'Emilia Romagna e la situazione potrebbe non tornare alla normalità nel brevissimo periodo. Ad essere colpito dalle forti anomalie odierne è il traffico ferroviario Alta Velocità e regionale all'altezza del nel nodo di Firenze. ...

Treni in tilt tra Roma e Firenze : come avere il rimborso per ritardi e cancellazioni : ritardi fino a 180 minuti e cancellazioni dei Treni Alta Velocità sia Frecciarossa che Italo per un incendio pare di natura dolosa ad una cabina elettrica tra Rovezzano e Firenze Campo Marte, tra Firenze e Roma. I viaggiatori interessati dai disagi possono chiedere e ottenere il rimborso dei biglietti: ecco la procedura da seguire.Continua a leggere

