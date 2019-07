Su Chrome OS sono in arrivo un miglioramento di Fast Pair e le notifiche pianificate

Un buco nella sicurezza Google : Chrome - Safari e Firefox (mobile) sono stati a rischio : Forse non tutti sono a conoscenza dell'importanza del Google Safe Internet Browsing, un tool utile a sventare fenomeni di phishing che altrimenti avrebbero più facilmente fare presa sugli utenti che navigano in rete. Purtroppo, però, lo strumento ha avuto a che vedere con un exploit decisamente importante a cavallo tra il 2017 ed il 2018, fortunatamente poi risolta per mano di un progetto accademico. Come riportato da 'gizchina.com', la falla ...

