Migranti | traffico di persone e sigarette sulla rotta Tunisia-Sicilia | otto arresti

I clan della mafia nigeriana dietro il traffico dei Migranti : Mauro Indelicato La mafia nigeriana sempre più pericolosa e ramificata, al nord come al sud: l'ultima relazione della Dia la inserisce tra le organizzazioni criminali più influenti Nell’ultima relazione della Dia, la Direzione Investigativa Antimafia, un capitolo a parte viene dedicato alla mafia nigeriana. Basta questo per comprendere la gravità del fenomeno e, soprattutto, la sua ascesa in termini di radicamento territoriale ...

Traffico Migranti - Tribunale di Palermo “Non è Mered l’uomo sotto processo”. Ma condanna a 5 anni : favoreggiamento : L’eritreo arrestato in Sudan, estradato nel 2016 in Italia e da tre anni sotto processo a Palermo con l’accusa di essere a capo di una delle maggiori organizzazioni criminali che gestiscono il Traffico di migranti tra l’Africa e l’Europa non è Mered Medhanie Yedhego. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Palermo. Secondo i giudici si tratta di uno scambio di persona: l’imputato non sarebbe l’uomo ricercato, ma Medhanie ...

Traffico di eroina in chiesa : arrestati sei Migranti : Giorgia Baroncini Cinque giovani del Gambia e uno del Mali avevano trasformato la chiesa in Torre Angela (Roma) in un quartier generale per nascondere la droga Avevano trasformato la chiesa in Torre Angela (Roma) in un quartier generale per nascondere l'eroina. Tra i banchi e i simboli religiosi, era stata organizzata una fiorente attività di spaccio. I pusher erano cinque giovani del Gambia e uno del Mali che avevano trovato un ...

Migranti - Usa declassano l’Italia : “Meno arresti e indagini - Roma fa poco contro traffico di esseri umani” : “Il governo italiano non soddisfa appieno gli standard minimi nella lotta all’eliminazione della tratta degli esseri umani“, per questo “è stata declassata al livello 2”. Nel documento intitolato “Trafficking in Persons Report – June 2019“, il lungo rapporto presentato dal segretario di Stato Mike Pompeo, il Dipartimento di Stato americano ha declassato l’Italia nella lotta contro lo ...